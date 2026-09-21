Torino, 12enne adescato con la scusa del monopattino e violentato al parco: si cerca un 20enne

Il ragazzino sarebbe stato portato al parco dell’Arrivore. Dopo la violenza il giovane gli avrebbe comprato patatine e una bibita. Indaga la Squadra mobile. Fratelli d’Italia ha organizzato un presidio sul luogo dell’aggressione

Lo avrebbe convinto a seguirlo promettendogli un giro in monopattino. Poi lo avrebbe portato al parco dell’Arrivore, alla periferia di Torino, e avrebbe abusato di lui. La vittima ha 12 anni. Sull’episodio, avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre, sta indagando la Squadra mobile della questura di Torino.

L’incontro nel cortile e il giro in monopattino

Secondo quanto ricostruito finora, il dodicenne sarebbe stato avvicinato intorno alla mezzanotte nel cortile delle case popolari dove vive. A raggiungerlo sarebbe stato un giovane di circa vent’anni, a bordo di un monopattino, che gli avrebbe proposto di fare un giro insieme. Il ragazzino avrebbe accettato e i due si sarebbero spostati fino al parco dell’Arrivore, nella zona nord-est della città. Una volta arrivati nell’area verde, secondo il racconto fatto successivamente dal minore, il ventenne avrebbe abusato di lui.

Le patatine e la bibita dopo la violenza

Dopo quanto accaduto, il giovane avrebbe accompagnato il dodicenne in un minimarket della zona, dove gli avrebbe comprato un pacchetto di patatine e una bibita. A interrompere la situazione sarebbe stato l’arrivo di alcuni amici del dodicenne. Alla loro vista, il presunto aggressore sarebbe scappato. Gli amici avrebbero trovato il ragazzo sotto shock e lo avrebbero accompagnato a casa.

Il racconto alla madre e le indagini

Una volta rientrato, il dodicenne sarebbe scoppiato in lacrime davanti alla madre e avrebbe raccontato quanto accaduto. La donna ha quindi chiamato la polizia. La Squadra mobile di Torino sta lavorando per ricostruire tutti i passaggi della notte e rintracciare il giovane indicato dal minore.

Il presidio di Fratelli d’Italia

Sul caso è intervenuta anche Fratelli d’Italia, che ha organizzato per lunedì 21 settembre un presidio di protesta davanti al parco, in strada dell’Arrivore 41. All’iniziativa sono annunciati la vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli e il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone.

(in copertina foto di Maurice DT su Unsplash)