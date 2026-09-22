Il futuro delle biblioteche si decide a Cuneo: per la prima volta i massimi esperti mondiali a confronto
Le biblioteche non sono più solo un luogo di conservazione dei libri, ma vere e proprie infrastrutture culturali e sociali capaci di rigenerare i territori, creare comunità e produrre nuova conoscenza. È attorno a questa visione che, dal 26 al 28 settembre, Cuneo ospiterà un vertice internazionale senza precedenti, riunendo i principali teorici, direttori e direttrici delle istituzioni bibliotecarie più all’avanguardia d’Europa e del Nordamerica.
L’occasione nasce dall’inaugurazione di Esseci, il nuovo polo culturale di Palazzo Santa Croce, ed è il punto d’arrivo del progetto Reading Forward – Dialoghi sulla biblioteca, ideato nel 2024 dalla Fondazione Artea. Il fulcro dell’iniziativa è la Biblioteca Civica di Cuneo che, con un patrimonio di 350mila volumi dal XV secolo a oggi e 12mila metri quadrati di spazi aperti alla cittadinanza, si propone come modello per i servizi culturali del XXI secolo.
«Investing in a library means investing in the cultural, social, civic, and economic development of a city», sottolinea Davide De Luca, direttore di Fondazione Artea. «Today that reflection enters the concrete life of the new library: it means creating relationships, skills, and new opportunities for the territory».
Il programma degli eventi
- Sabato 26 settembre: Dopo l’inaugurazione ufficiale delle 17.30, la serata proseguirà alle 21.00 con la lectio magistralis di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, intitolata “Le biblioteche fino ad Alessandria”, un viaggio tra le raccolte pubbliche e private dell’antico Egitto.
- Domenica 27 settembre (ore 14.00): Si terrà il convegno internazionale “From Care to Knowledge. The Library as a Place of Community and Encounter”. Tra i relatori figurano R. David Lankes (University of Texas at Austin), l’antropologa Ruth Soenen, la studiosa di biblioteche digitali Anna Maria Tammaro, Krist Biebauw (già direttore della pionieristica Biblioteca De Krook di Gent) e la direttrice della Biblioteca Civica di Cuneo, Stefania Chiavero.
- Lunedì 28 settembre (ore 16.30): Chiusura dei lavori con la presentazione del 22° Rapporto Annuale Federculture 2026 (“Impresa Cultura – La cultura che cambia i territori”), dedicato all’impatto economico e sociale delle politiche culturali sui territori.