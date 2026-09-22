Il futuro delle biblioteche si decide a Cuneo: per la prima volta i massimi esperti mondiali a confronto

Non più solo scaffali e silenzio, ma piazze aperte, innovazione sociale e rigenerazione urbana. Dal 26 al 28 settembre, Cuneo diventa il centro del dibattito internazionale sul futuro delle biblioteche pubbliche

Le biblioteche non sono più solo un luogo di conservazione dei libri, ma vere e proprie infrastrutture culturali e sociali capaci di rigenerare i territori, creare comunità e produrre nuova conoscenza. È attorno a questa visione che, dal 26 al 28 settembre, Cuneo ospiterà un vertice internazionale senza precedenti, riunendo i principali teorici, direttori e direttrici delle istituzioni bibliotecarie più all’avanguardia d’Europa e del Nordamerica.

L’occasione nasce dall’inaugurazione di Esseci, il nuovo polo culturale di Palazzo Santa Croce, ed è il punto d’arrivo del progetto Reading Forward – Dialoghi sulla biblioteca, ideato nel 2024 dalla Fondazione Artea. Il fulcro dell’iniziativa è la Biblioteca Civica di Cuneo che, con un patrimonio di 350mila volumi dal XV secolo a oggi e 12mila metri quadrati di spazi aperti alla cittadinanza, si propone come modello per i servizi culturali del XXI secolo.

«Investing in a library means investing in the cultural, social, civic, and economic development of a city», sottolinea Davide De Luca, direttore di Fondazione Artea. «Today that reflection enters the concrete life of the new library: it means creating relationships, skills, and new opportunities for the territory».

Il programma degli eventi