Giallo sul sito dei Me Contro Te: manutenzione o chiusura cautelativa? La mossa dopo il ricorso di Consumerismo

Luigi Calagna e Sofia Scalia si trovano in vacanza in Africa per la loro luna di miele. Ma la loro società ha un appuntamento in tribunale per il prossimo 18 dicembre

Il portale ufficiale dei Me Contro Te è da ieri sera inaccessibile, sostituito da un avviso che parla di un blocco temporaneo «per interventi tecnici di aggiornamento e ottimizzazione». Una coincidenza temporale che fa discutere, ricostruisce oggi Repubblica, dato che il sito — che integra contenuti video ed e-commerce di gadget — risulta fuori uso proprio mentre Luigi Calagna e Sofia Scalia si trovano in vacanza in Africa a seguito del recente matrimonio.

me contro te

Offline dopo il ricorso di Consumerismo

La sospensione, sottolinea il quotidiano in un pezzo a firma di Eugenia Nicolosi, arriva a pochi giorni dal ricorso presentato dall’associazione Consumerismo No Profit al Tribunale civile di Palermo contro la Mecontrote Srl. L’azione inibitoria collettiva punta il dito contro presunte pratiche commerciali scorrette rivolte a un pubblico di minori, contestando pubblicità occulta, omissioni informative e la mancata tutela dei dati dei più piccoli. L’associazione chiede che shop e contenuti d’intrattenimento vengano nettamente separati e che sia introdotto un filtro per la verifica dell’età e il consenso genitoriale.

Il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, ipotizza che la messa in manutenzione della piattaforma sia una «chiusura cautelativa» intrapresa dalla società. La prima udienza sul caso è stata fissata al Tribunale di Palermo per il prossimo 18 dicembre.