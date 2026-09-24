Droni russi dal mare, Crosetto nega: «Alert senza conferma: non serve altro nervosismo». Record del prezzo medio del diesel in Ue – La diretta

«Non serve altra benzina sul fuoco» scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo che il quotidiano spagnolo El Mundo aveva parlato di un alert della Cia su possibili attacchi dal mare contro Spagna, Francia e Italia. In Moldavia intanto quattro droni russi hanno invaso lo spazio aereo

L’allarme su un possibile attacco russo con droni contro l’Italia non sarebbe mai arrivato alle autorità italiane. Fonti qualificate sentite dall’Ansa smentiscono El Mundo: l’alert non avrebbe raggiunto alcun livello operativo, né l’intelligence, né la diplomazia, né i vertici militari. Così come conferma lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto. Secondo il quotidiano spagnolo, invece, la Cia avrebbe raccolto informazioni sui piani del Cremlino contro Italia, Francia e Spagna, condividendole con diversi governi europei dopo il viaggio a Mosca del direttore John Ratcliffe, il 25 agosto. Il motivo della scelta sarebbe politico: i tre Paesi «avranno campagne elettorali ed elezioni nel 2027 e ospitano forze radicali in grado di sfruttare la paura e la disillusione nei confronti dell’Ucraina».

Come funziona il drone Gerbera e quali zone d’Italia potrebbe raggiungere

«Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container; non è affatto difficile», racconta a El Mundo una fonte vicina alla Difesa lituana. Il modello sarebbe il Gerbera, lungo circa due metri, con un’autonomia dichiarata di 600 chilometri e una carica esplosiva di 4-5 chili: troppo poco per distruggere una grande struttura, abbastanza per appiccare un incendio o costringere alla chiusura temporanea di un porto o di un aeroporto. Lanciato da un mercantile a 200-300 chilometri dalla costa, potrebbe colpire tutta Italia, Nord-Est escluso.