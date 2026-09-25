«Proteste di massa a Milano, migliaia di persone in piazza», ma il video è AI

La scena circola sotto forma di finto servizio televisivo, attribuito a un fantomatico "Telegiornale 24"

Circola un video che mostrerebbe una manifestazione di massa a Milano, con migliaia di persone in corteo tra le vie del centro nei pressi del Duomo. Il video è accompagnato da una grafica che imita un notiziario televisivo in diretta, con tanto di data e orario, ma non c’è niente di vero. Si tratta di un video generato con l’Intelligenza Artificiale.

Il falso servizio del TG a Milano

Nella clip compare la scritta “Telegiornale 24” in alto a sinistra, con orario “15:45”, e in basso la fascia «PROTESTE DI MASSA A MILANO – MIGLIAIA DI PERSONE IN PIAZZA».

Nel video una presunta giornalista riporta la seguente narrazione: «Migliaia di persone sono scese oggi nelle strade di Milano per protestare contro l’attuale politica del governo e la situazione nel paese. Stiamo realizzando un sondaggio. Se sostenete i manifestanti, cliccate sulla croce rossa. In caso contrario, lasciateci la vostra opinione nei commenti». Nei commenti, si riscontrano diversi utenti che ritengono veritiero il contenuto video:

Perché il video è generato con l’intelligenza artificiale

Il primo elemento da considerare è il logo “Telegiornale 24”, che non corrisponde a nessun telegiornale italiano esistente. Osservando attentamente l’area ripresa, questa non corrisponde affatto alle reali vie di Milano nei pressi del Duomo.

L’unica strada possibile sarebbe via dei Mercanti, che non può in alcun modo contenere quel numero di persone presenti nel video. Soprattutto, non ci passa alcun tram (nel video se ne vedono due).

Uno dei tram, che compare in basso a destra nel video, investe letteralmente i manifestanti. Inoltre, riporta la scritta “ANC” anziché ATM, l’Azienda Trasporti Milanesi.

Infine, le scritte negli striscioni risultano in alcuni casi illeggibili e prive di significato. Un errore, come quello della scritte nel tram, tipica delle AI generative.

Conclusioni

Il video che mostra una presunta manifestazione di massa a Milano è un contenuto generato con l’intelligenza artificiale. Nessuna manifestazione di quel tipo si è svolta nella città lombarda, la quale sarebbe stata ampiamente riportata non solo da parte delle testate giornalistiche e televisioni italiane, ma anche da numerosi testimoni presenti sul post.

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