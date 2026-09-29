Roma, arriva a tutta velocità e travolge il collega: il video shock dei carabinieri a San Pietro

L'incidente durante un tentativo di fermo. Le immagini diventano virali sui social

«Le barzellette erano semplicemente racconti di cronaca». È uno dei commenti con più “mi piace” sotto un video che sta spopolando online. Dietro l’ironia c’è un episodio reale, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 settembre in via della Conciliazione, vicino a San Pietro a Roma. Un carabiniere sta cercando di immobilizzare un uomo a terra, nel mentre i colleghi arrivano con la gazzella. Ma lo investono accidentalmente e il militare finisce sull’asfalto insieme alla persona che stava fermando. L’equipaggio si ferma subito e interviene in suo aiuto, poi il carabiniere si rialza da solo dopo pochi secondi. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe trattato di un errore nel misurare la frenata. Il militare, però, sembra non aver riportato nessuna ferita.

La scena è stata ripresa da una turista, che ha poi pubblicato il filmato su Instagram. In poche ore il video ha fatto il giro dei social e non sono mancati commenti ironici. «Era pure sulle strisce» scrive un ragazzo, «Ed è così che aumentano le barzellette sui carabinieri» sostiene un altro. Per alcuni «neanche nei film si vedono scene del genere» oppure si mostrano stupiti «ah non è una commedia d’azione». Il video, però, comincia quando l’operazione è già in corso e non è stato ancora diffuso nulla su chi sia l’uomo bloccato o cosa fosse accaduto prima.