Fare benzina di notte conviene? Vincenzo Schettini (La fisica che ci piace) risponde al dubbio sul carburante – Il video

Il professore spiega il fenomeno della dilatazione termica, ma precisa che la benzina non è come gli altri liquidi. Il risparmio è di pochi centesimi

La benzina costa sempre di più e farebbe comodo risparmiare anche pochi euro su un pieno. Per questo il professore Vincenzo Schettini, conosciuto online come La fisica che ci piace, ha provato a dare una spiegazione scientifica a una domanda: fare benzina di notte può essere più conveniente? L’obiettivo di Schettini è di raccontare la fisica in modo semplice e anche divertente, svelando trucchi che possano aiutare lo spettatore comune nella vita quotidiana. Quindi, pennarello alla mano, ha dato una risposta al dubbio legato ai carburanti.

Di notte un risparmio di due euro a pieno, in teoria

Schettini inizia il suo video davanti a una pompa di benzina che segna il costo di 2,19 euro al litro. «Stiamo arrivando a prezzi alle stelle e ho letto che fare carburante di notte faccia risparmiare» dice il professore. «Infatti è sera e io sono qui a fare il pieno. Ma cosa dice la fisica? Facciamo due calcoli». Cambiando location, Schettini parla del fenomeno della dilatazione termica. «Quando la temperatura di un liquido diminuisce, la sua densità aumenta e il volume del liquido si contrae. – afferma nel video – E di notte la temperatura esterna è più bassa rispetto al giorno, quindi supponiamo che la temperatura della benzina passi da 15 a 0 gradi». Facendo un pieno da 50 litri e paragonando le due una densità, «abbiamo una differenza di un litro e un risparmio di due euro».

Perché non è così nella realtà

Il professore anticipa gli entusiasmi: «Voi direte è “buono su un pieno”, ma attenzione perché la realtà è diversa». Ciò che cambia tra altri liquidi e i carburanti è che «la benzina nella maggior parte dei casi è conservata in serbatoi sotterranei isolati, quindi non subisce grandi variazioni termiche». Di notte la temperatura della benzina potrebbe diminuire leggermente, «ma non così tanto e nella realtà il risparmio è di pochi centesimi». Schettini risolve il dubbio: fare benzina di notte non è più conveniente che farla di giorno.