Modena, la truffa delle multe sul parabrezza: sono identiche a quelle vere e hanno un QR code per pagare, ma i soldi finiscono altrove

Le contravvenzioni trovate su alcune auto riportano il logo del Comune ma il codice per il pagamento rimanda a un sito contraffatto

Una multa per presunte violazioni del Codice della Strada, realizzata con il logo del Comune di Modena e un QR code che rimanda a un sito contraffatto e progettato per simulare una pagina ufficiale di pagamento e per raccogliere dati personali e bancari. È l’ultimo tentativo di truffa scoperto dalla polizia locale: il bigliettino che alcuni cittadini hanno trovato sul parabrezza dell’auto è identico a quelli “originali”. Le autorità hanno quindi invitato i cittadini a prestare la massima attenzione prima di effettuare qualsiasi pagamento online, verificando sempre chi ha emesso la comunicazione, e a controllare l’indirizzo del sito a cui conduce il QR code.

Cosa fare per non cadere nelle truffe

La polizia locale ricorda anche che la presenza del logo del comune o di grafiche apparentemente ufficiali non garantisce l’autenticità del documento. Questi elementi, infatti, possono essere facilmente contraffatti. In caso di dubbio, le autorità consigliano di non effettuare il pagamento e di verificare la comunicazione attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione. La polizia avverte che chi riceve una comunicazione sospetta è invitato a conservarla e a segnalarla alle autorità competenti senza fornire dati personali o bancari.

Lo sportello S.O.S Truffa

Il Comune ha messo a disposizione dei cittadini lo sportello S.O.S Truffa, al numero verde 800 631 316. Si tratta di un servizio telefonico che offre il parere di legali esperti, indica a quale autorità o istituzione rivolgersi e fornisce informazioni per difendersi dai reati come le truffe online. Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30, il sabato dalle 9 alle 13.

Foto di copertina: La multa falsa pubblicata sul sito del Comune di Modena