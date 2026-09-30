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Modena, la truffa delle multe sul parabrezza: sono identiche a quelle vere e hanno un QR code per pagare, ma i soldi finiscono altrove

30 Settembre 2026 - 12:01 Marco Fedeli
Una multa falsa scoperta dalla polizia locale di Modena
Una multa falsa scoperta dalla polizia locale di Modena
Le contravvenzioni trovate su alcune auto riportano il logo del Comune ma il codice per il pagamento rimanda a un sito contraffatto
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Una multa per presunte violazioni del Codice della Strada, realizzata con il logo del Comune di Modena e un QR code che rimanda a un sito contraffatto e progettato per simulare una pagina ufficiale di pagamento e per raccogliere dati personali e bancari. È l’ultimo tentativo di truffa scoperto dalla polizia locale: il bigliettino che alcuni cittadini hanno trovato sul parabrezza dell’auto è identico a quelli “originali”. Le autorità hanno quindi invitato i cittadini a prestare la massima attenzione prima di effettuare qualsiasi pagamento online, verificando sempre chi ha emesso la comunicazione, e a controllare l’indirizzo del sito a cui conduce il QR code.

Cosa fare per non cadere nelle truffe

La polizia locale ricorda anche che la presenza del logo del comune o di grafiche apparentemente ufficiali non garantisce l’autenticità del documento. Questi elementi, infatti, possono essere facilmente contraffatti. In caso di dubbio, le autorità consigliano di non effettuare il pagamento e di verificare la comunicazione attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione. La polizia avverte che chi riceve una comunicazione sospetta è invitato a conservarla e a segnalarla alle autorità competenti senza fornire dati personali o bancari.

Lo sportello S.O.S Truffa

Il Comune ha messo a disposizione dei cittadini lo sportello S.O.S Truffa, al numero verde 800 631 316. Si tratta di un servizio telefonico che offre il parere di legali esperti, indica a quale autorità o istituzione rivolgersi e fornisce informazioni per difendersi dai reati come le truffe online. Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30, il sabato dalle 9 alle 13.

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Foto di copertina: La multa falsa pubblicata sul sito del Comune di Modena

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