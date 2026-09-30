Muore a 100 anni Peppino Mazzullo: era stato per 45 anni la voce di Topo Gigio

Creò il tormentone "Ma cosa mi dici mai" rendendo il personaggio un fenomeno internazionale

Aveva inventato l’iconico «ma cosa mi dici mai» e reso famoso Topo Gigio. Mercoledì 30 settembre si è spento a 100 anni Peppino Mazzullo, che dal 1961 al 2006 ha dato la voce al famoso topolino. Peppino, nato Giuseppe nel 1926, si era ritirato dalla scena pubblica più di 20 anni fa, tornando nella sua casa di Santo Stefano di Briga, in provincia di Messina. Proprio lì aveva festeggiato lo scorso 6 giugno il suo centesimo compleanno con una grande festa, ma poco dopo aveva iniziato ad accusare i malanni che l’hanno portato a un peggioramento fisico e infine alla sua morte.

Topo Gigio come fenomeno internazionale

«Non mi piace definirmi doppiatore o imitatore, ma vociaro» aveva raccontato in un’intervista a un’emittente locale proprio durante la sua festa. Mazzullo, infatti, non si sovrapponeva mai ai suoi personaggi e dando la voce al pupazzo creato da Maria Perego ha saputo trasformarlo in un fenomeno amato da tutti. Prima il suo timbro dolce e infantile è entrato nella case italiane, poi è spopolato a livello internazionale e proprio «grazie a Topo Gigio ho imparato tante lingue straniere» aveva detto nella stessa intervista. Il suo «cosa mi dici mai» in inglese diventava «you are kidding me», accompagnato anche dal «before you go to bed, kiss me goodnight». Le frasi poi si traducevano anche in portoghese e in spagnolo: «Pero que me cuentas».

Tra canzoni e personaggi in Rai

Che fossero bambini o adulti, Mazzullo era riuscito coinvolgere gli spettatori, facendoli ballare sulle note di Strapazzami di coccole, che cantava insieme a Raffaelle Carrà. Il brano, scritto da Gianni Boncompagni e Franco Bracardi nel 1974, è ancora oggi un punto fondamentale della musica italiana con il «Tutto sale sale tutto sale. Son salite anche le nespole». Mazzullo negli anni Sessanta era anche uno dei volti più conosciuti e apprezzati in Rai. In televisione, l’artista affiancava Cino Tortorella allo Zecchino d’Oro, impersonificando Richetto, uno scolaro sempre distratto.

Il testamento lasciato a Messina con il teatro

Per 45 anni si era dedicato alla sua carriera, decidendo di tornare in Sicilia nel 2004 con la moglie Annamaria. Nonostante non apparisse più come volto o voce nota, Mazzullo ha continuato la sua passione per l’arte nel messinese fondando il Piccolissimo Teatro di Messina. Proprio grazie alla scuola giovani attori siciliani hanno avuto l’occasione di approfondire il teatro comico e drammatico. Ancora oggi la struttura continua a impartire le lezioni di Mazzullo e farà da testamento per i suoi insegnamenti.