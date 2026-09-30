Rivolta al carcere di Pisa: un reparto sotto il controllo dei detenuti, la protesta in diretta su TikTok. «Ci sono le microspie nelle celle»

Una quarantina di detenuti ha dato vita a una violenta protesta arrivando a prendere il controllo di un intero reparto. La rabbia esplosa per delle cimici installate

Serata di altissima tensione al carcere Don Bosco di Pisa, dove una quarantina di detenuti ha dato vita a una violenta protesta arrivando a prendere il controllo di un intero reparto. All’esterno della struttura si sono radunati numerosi agenti di Polizia, Carabinieri e Polizia Penitenziaria, con rinforzi inviati anche da Firenze, mentre i soccorsi del 118 sono entrati all’interno del perimetro penitenziario.

La denuncia di microspie nelle celle. E la rabbia esplode

A scatenare i disordini sarebbe stata la scoperta di “cimici” e telecamere nascoste nelle celle, installate a fini investigativi. La protesta è esplosa quando uno dei reclusi, tramite una diretta TikTok poi interrotta, ha denunciato uno stratagemma utilizzato dagli agenti per far svuotare temporaneamente le camere prima del ritrovamento delle microspie. Tra le ragioni della mobilitazione figurerebbero anche le critiche condizioni igienico-sanitarie e il sovraffollamento. Barricati all’interno della struttura, i promotori della sommossa hanno chiesto un confronto immediato con la direttrice dell’istituto e con il comandante della Polizia Penitenziaria per far valere le proprie ragioni.