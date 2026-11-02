Mettono gli aghi dentro i dolcetti per Halloween, le trappole invisibili fuori dalle confezioni. Decine di denunce: una bambina ferita in Germania

A finire in ospedale è stata una bambina di nove anni. Ma sono diverse le segnalazioni, soprattutto in Bassa Sassonia. Casi sarebbero emersi anche in Austria

Dopo il classico “dolcetto o scherzetto” della notte di Halloween, decine di bambini in Germania erano pronti a mangiare le caramelle ottenute. Come racconta la tedesca Ntv Nachrichten, a sorprenderli sono stati aghi, viti e spilli incastrati nelle barrette di cioccolata, nelle gomme da masticare e nei wafer, tutti confezionati singolarmente. Di fronte alle svariate denunce ricevute, la polizia tedesca ha aperta un’indagine per tentate lesioni personali con l’obiettivo di identificare i colpevoli. Finora una bambina è rimasta ferita, secondo i media tedeschi, che descrivono queste sorte di trappole come invisibili dall’esterno delle confezioni.

Cos’è successo con i dolcetti di Halloween

Nel weekend di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre alla polizia nei Laender di Turingia, Brema, Baden-Wuerttemberg, Baviera, Palatinato del Reno e Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein è stata segnalata la presenza di piccoli oggetti metallici all’interno dei dolcetti raccolti ad Halloween. A Filderstadt, vicino a Stoccarda, due famiglie hanno trovato più aghi in due wafer al latte e nocciola. A Landshut, in Baviera, invece sono state ritrovate viti in caramelle da masticare e barrette di cioccolato. E ancora aghi da cucito erano presenti in tre dolci confezionati singolarmente sia ad Hannover sia nel circondario di Costanza. Oltre alla Germania, un caso è stato denunciato anche in Austria.

Chi è rimasto ferito

Gli oggetti non sono visibili dall’esterno, ma finora risulta ferita solo una bambina di 9 anni della Bassa Sassonia, nel circondario di Rotenburg, colpita alla lingua da un ago di 5 centimetri mentre mangiava una barretta di cioccolata. A Essen, invece, un padre, notando dei fori sospetti, è riuscito a fermare il figlio prima che addentasse un dolcetto.

L’inchiesta aperta dalla polizia tedesca

Dopo le denunce, è stata aperta un’indagine per tentate lesioni personali, ma finora non sono stati ancora identificati i responsabili. Stando alle ricostruzioni, come riporta Ansa, le confezioni regalate ai bambini sarebbero state «preparate intenzionalmente» nascondendo spilli e altri piccoli oggetti. Tali dolcetti sarebbero stati poi diffusi in diversi Laender tedeschi con probabilmente l’intenzione di colpire chi nella notte del 31 ottobre è andato in giro per le città a chiedere i dolcetti. Nonostante ciò, è difficile per la polizia stabilire da dove provengano le barrette e i wafer al centro dell’inchiesta. L’allerta è stata diffusa a livello nazionale e la polizia ha invitato a prestare la massima cautela nel consumo dei prodotti raccolti ad Halloween per strada o tra i locali.