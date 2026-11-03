Fiorello e lo spoiler sul Dopofestival di Sanremo di Stefano De Martino. La chiamata in diretta: chi ci sarà con la Gialappa’s – Il video

Durante La Pennicanza su Rai Radio 2 lo showman ha rivelato la presenza della cantante, chiamandola in diretta e avendo «un silenzio assenso»

A tre mesi dalla 77esima edizione di Sanremo, iniziano le previsioni sul prossimo Festival. Oltre ai nomi dei cantanti e ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston, al pubblico interessa anche come sarà il Dopofestival. E a dare uno spoiler è stato Fiorello, che nel corso de La Pennicanza su Rai Radio 2 ha svelato chi sarà accanto alla Gialappa’s Band: Paola Iezzi.

Cos’ha detto Fiorella in diretta

Durante il programma Fiorello allerta il pubblico con una domanda: «Chi fa il Dopofestival?». La risposta è già nota, ovvero la Gialappa’s Band. Ma poi lo showman precisa: «Non sarà da sola, ci sarà anche qualcun altro. E chi sarà lì con loro? Volete sapere chi è?». Accanto al gruppo ci «sarà una Paola. Non è la Barale e non è Chiara» dice il comico, per poi rivelare: «Mi hanno detto di non dire niente ma io non posso. Sarà Paola Iezzi!».

La conferma di Iezzi

Per rendere ufficiale il suo spoiler, Fiorello chiama in diretta la cantante, chiedendole i suoi impegni di febbraio. Lei, però, non risponde in modo netto: «Non mi fare queste domande perché non lo so, potrei essere in Svizzera…». Di fronte a una frase troppo generica, lo showman incalza sulla sua possibile presenza in Liguria nel Dopofestival. Una domanda spiazzante per Iezzi, che ammutolisce e prova a smentire: «No, no, mica è vero, poi dicono che c’è un brutto tempo in quel periodo!». Ma Fiorello non vuole sentire scuse: «Signori, c’è stato un silenzio assenso!».