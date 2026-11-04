Laura Procacci morta in elicottero in Serbia, l’addio social del padre: «Con mia figlia ci salutavamo sempre così» – Il video

Un sorriso complice e poi un lungo abbraccio tra il papà e sua figlia, che poi sorride avvicinandosi alla telecamera. È la scena pubblicata dal padre della sergente maggiore scomparsa nell'incidente in elicottero in Serbia a 32 anni

Giuseppe Procacci ha pubblicato sui social un breve video per salutare la figlia Laura, sergente maggiore del corpo militare della Croce rossa italiana, morta nell’incidente in elicottero avvenuto in Bosnia Erzegovina. Nelle immagini la 32enne, in abito bianco e con uno zaino in spalla, si ferma davanti al padre e gli rivolge il saluto militare. Seguono un sorriso e un lungo abbraccio, poi Laura si avvicina alla fotocamera sorridendo. Giuseppe accompagna il video con poche parole: «Noi ci salutavamo così. Ciao Lauretta figlia mia».

Il funerale è privato e viene presieduto dal vescovo, monsignor Luigi Mansi, nel santuario della Madonna dei miracoli ad Andria. Il feretro, avvolto dal tricolore, è arrivato a Montegrosso, il borgo di Andria in cui Laura ha trascorso l’infanzia. A Montegrosso tutti si sono stretti attorno a Maddalena, la mamma di Laura, a Giuseppe e alle sorelle Mariagiovanna e Giulia. Il lutto cittadino è stato proclamato sia ad Andria sia a Canosa di Puglia, il paese dove vive la famiglia.