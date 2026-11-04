A Natale i prezzi dei voli dal Nord al Sud Italia saliranno alle stelle: ecco quali sono i costi delle diverse tratte e come poter pagare meno

L'indagine del Codacons prevede che le cifre potranno avvicinarsi ai 500 euro per via dell'avvicinarsi delle festività e del caro carburante a causa della situazione in Medio Oriente

Ogni anno i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte nazionali, soprattutto quelli dal Nord al Sud Italia, aumentano a dismisura, toccando anche cifre vicine ai 500 euro. È una tendenza che si ripresenta con l’avvicinarsi delle feste di Natale, quando molti studenti e lavoratori fuori sede tornano dalle proprie famiglie per trascorrere le festività. Secondo un’indagine del Codacons, che ha previsto un’ipotetica partenza tra il 23 e il 24 dicembre e un ipotetico ritorno il 6 gennaio, tra le tratte più care c’è la Milano-Reggio Calabria, con biglietti di andata e ritorno che partono da 427 euro.

Quanto costano le varie tratte

Segue subito dopo la tratta Milano-Trapani dove la tariffa minima è di 383 euro. E non solo il capoluogo lombardo, anche chi parte da Torino dovrà affrontare costi esorbitanti: il viaggio verso Reggio Calabria e ritorno costa almeno 359 euro, mentre per Catania si parte da 354 euro e per Brindisi 349 euro. La situazione non migliora per chi deve raggiungere altre destinazioni al Sud: un volo Milano-Foggia costa 330 euro, mentre per Crotone 308 euro e per Brindisi 307 euro.

Come poter pagare di meno

Tuttavia, secondo il Codacons la situazione è destinata a peggiorare con l’avvicinarsi di Natale e Capodanno anche per via del recente caro carburante a causa della situazione in Medio Oriente. Inoltre, spesso vanno aggiunti i costi per portare il bagagliaio o per la scelta dei posti dove sedersi. Secondo la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo, i rincari degli ultimi anni hanno spinto gli italiani ad adottare soluzioni stravaganti come il cosiddetto «ping pong dei cieli». Si tratta di passeggeri che scelgono di risparmiare optando per voli con scali, anche all’estero, o atterrare in aeroporti secondari per poi raggiungere con altri mezzi la destinazione finale. Una mossa che in alcuni casi permette di risparmiare fra il 30% e il 40%. E in alcuni casi anche oltre il 60%. Ad esempio, per la tratta Milano-Catania, con partenza il 23 dicembre 2026 e ritorno il 6 gennaio 2027, il costo si dimezza se si opta per uno scalo a Valencia all’andata e a Tirana al ritorno, col prezzo del biglietto che scende da 342 a 157 euro (-54%, -185 euro).