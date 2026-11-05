Arezzo, si addormenta mentre cerca di svaligiare una casa: ladro viene svegliato dai carabinieri che lo arrestano

L'allarme è stato dato dalla vicina che, insospettita dai rumori, ha chiamato il 112

Essere troppo stanchi perfino per rubare. Nella notte tra il 3 e il 4 novembre a Pratovecchio Stia, un paesino in provincia di Arezzo, un uomo si è addormentato mentre stava cercando di svaligiare una casa. Al suo risveglio si è trovato davanti ai carabinieri che l’hanno arrestato in flagranza. L’uomo, un cittadino rumeno di 42 anni con diversi precedenti alle spalle, è accusato di furto di abitazione.

Che cosa è successo quella sera

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. Dopo aver forzato la serratura avrebbe iniziato rovistare tra armadi e cassetti in cerca di oggetti di valore, mentre stava facendo razzia, forse per la stanchezza o per l’abbondante consumo di alcol, avrebbe deciso di trascorrere la notte nell’abitazione sistemandosi nel letto dei proprietari. Come raccontato dal Corriere di Arezzo il mattino seguente una vicina ha chiamato il 112 insospettita dai rumori e movimenti sospetti nella casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che una volta entrati nella dimora, hanno trovato il 42enne mentre dormiva e lo hanno arrestato.