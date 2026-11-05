Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
ATTUALITÀArezzoArrestiFurti

Arezzo, si addormenta mentre cerca di svaligiare una casa: ladro viene svegliato dai carabinieri che lo arrestano

05 Novembre 2026 - 19:20 Marco Fedeli
Volante dei carabinieri
L'allarme è stato dato dalla vicina che, insospettita dai rumori, ha chiamato il 112
Google Preferred Site

Essere troppo stanchi perfino per rubare. Nella notte tra il 3 e il 4 novembre a Pratovecchio Stia, un paesino in provincia di Arezzo, un uomo si è addormentato mentre stava cercando di svaligiare una casa. Al suo risveglio si è trovato davanti ai carabinieri che l’hanno arrestato in flagranza. L’uomo, un cittadino rumeno di 42 anni con diversi precedenti alle spalle, è accusato di furto di abitazione.

Che cosa è successo quella sera

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. Dopo aver forzato la serratura avrebbe iniziato rovistare tra armadi e cassetti in cerca di oggetti di valore, mentre stava facendo razzia, forse per la stanchezza o per l’abbondante consumo di alcol, avrebbe deciso di trascorrere la notte nell’abitazione sistemandosi nel letto dei proprietari. Come raccontato dal Corriere di Arezzo il mattino seguente una vicina ha chiamato il 112 insospettita dai rumori e movimenti sospetti nella casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che una volta entrati nella dimora, hanno trovato il 42enne mentre dormiva e lo hanno arrestato.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Raccoglie un milione e 176mila monete da un centesimo: «Volevo vedere fin dove potevo arrivare». Ma il peso crea delle crepe nel pavimento di casa

2.

Pomodorini contaminati da salmonella, indagano tre procure: «Oltre 140 contagiati»

3.

Esce di strada e gli agenti scoprono l’auto modificata: multa di 230 euro

4.

Mantenimento nipoti, chi se ne fa carico può rivalersi sugli altri nonni: «Tutti e quattro devono contribuire alle spese». Cosa dice la Cassazione

5.

Finlandia, viaggio gratis per 16 single: come funziona l’esperimento organizzato per promuovere il turismo locale e trovare l’amore

leggi anche

Rubano un quadro e lo modificano per nasconderlo: l’intelligenza artificiale dei carabinieri lo riconosce dopo 20 anni

Il dipinto originale di Sant'Agnese, raffigurata mentre accarezza un agnello, prima delle modifiche successive al furto del 2004
ATTUALITÀ
Di Antonia Verderosa

Ladri di Pokémon a Ladispoli: rubati 80mila euro in carte. L’appello dei gestori: «Aiutateci a ripartire» – Il video

furto carte pokemon
ATTUALITÀ
Di Ettore Ambrosi