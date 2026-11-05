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Duplice femminicidio di Villa Pamphili, Francis Kaufmann condannato all’ergastolo

05 Novembre 2026 - 16:36 Cecilia Dardana
francis kaufmann
La sentenza della prima Corte d'Assise di Roma dispone anche tre anni di isolamento diurno: a giugno 2025 l'uomo soffocò Anastasia Trofimova e poche ore dopo strangolò la figlia di undici mesi, Andromeda, nel parco della Capitale
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Carcere a vita e tre anni di isolamento diurno per Francis Kaufmann. È la condanna inflitta dai giudici della prima Corte d’Assise di Roma per il duplice femminicidio consumato nel giugno 2025 all’interno di Villa Pamphili, nella Capitale.

I magistrati hanno riconosciuto la piena colpevolezza dell’uomo per il delitto della compagna, Anastasia Trofimova, uccisa per soffocamento, e per quello della figlia della coppia, la piccola Andromeda di appena undici mesi, strangolata a morte poche ore dopo. I corpi senza vita della donna e della neonata vennero rinvenuti abbandonati nella vegetazione del parco pubblico romano, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro.

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