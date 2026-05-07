Omicidi di Villa Pamphili, sospeso il processo a Kaufmann: andrà in una struttura psichiatrica

La decisione della Corte d'Assise dopo perizia richiesta dalla difesa. «Accolta la diagnosi di 'Disturbo Psicotico Acuto e Transitorio', sarà monitorato h24»

La prima Corte d’Assise di Roma, ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili. L’uomo, accusato dell’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia Andromeda, di soli 11 mesi, andrà in una struttura psichiatrica.

Dovrà esser piantonato h24, poi rivalutato

La decisione è stata presa dopo la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno deciso inoltre di trasferire l’imputato in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio dove dovrà essere piantonato «in forma continuativa (h24)». Kaufmann dovrà stare nella struttura per almeno 30 giorni al termine dei quali si farà poi una nuova valutazione. «Accolta la diagnosi di ‘Disturbo Psicotico Acuto e Transitorio’ e la sua incidenza, giudicata reversibile, sulla capacità di stare a processo – si legge nell’ordinanza – le necessità di cura e trattamento segnalate dai periti e condivise dalla Corte, si ritiene possano essere adeguatamente soddisfatte, fermo il mantenimento dell’attuale regime custodiale, mediante il trasferimento di Rexal Ford (alias Francis Kaufmann, ndr) in luogo esterno di cura». Dopo «tale percorso, auspicabilmente risolte le esigenze di trattamento e cura, anche, in ipotesi, in tempi più rapidi rispetto a quelli ipotizzati dai periti, verrà ripristinata, in luogo del ricovero, la custodia cautelare in carcere. I sanitari riferiranno quindi alla Corte sull’andamento del percorso e i periti designati saranno nuovamente incaricati di valutare la capacità di partecipare al processo dell’imputato». «Non sussistendo, allo stato degli atti e sulla base delle risultanze dibattimentali sino ad ora acquisite, i presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, deve essere, nel frattempo, disposta la sospensione del processo», riportano i giudici.