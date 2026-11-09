«Niente uscite e non frequentare ragazzi». Denuncia la famiglia per maltrattamenti, ma viene rapita e portata all’estero

La storia di una ragazzina di Milano che ha avuto il coraggio di denunciare i genitori

Vedeva il mondo fuori farsi sempre più piccolo mentre pian piano i genitori la svuotavano delle sue libertà: prima le vietavano di uscire con le compagne di scuola, poi di partecipare alle feste o frequentare i ragazzi. Altrimenti avrebbero usato dei metodi violenti per convincerla. Allora Nadia (nome di fantasia usato dai suoi avvocati), una ragazzina di Milano, ha avuto «il coraggio di denunciare ciò che subiva» racconta al Messaggero l’avvocato Andrea Nobili che assiste la ragazzina insieme a un curatore speciale nominato nell’ambito della procedura penale. Tuttavia, «proprio dopo la denuncia per maltrattamenti, è stata portata dal padre e dalla madre all’estero, dove tuttora viene trattenuta e l’attende un futuro incerto, forse un matrimonio forzato» prosegue il difensore.

Succede a molte ragazze

Per riportarla a casa «stiamo facendo tutto il possibile, lavoriamo con l’ambasciata italiana e proprio dalle interlocuzioni con quest’ultima e con le Procure ho appreso che non sono poche le ragazzine che vivono situazioni analoghe», afferma Nobili. «Pensiamo al tema dei matrimoni combinati – aggiunge l’avvocato – una ragazzina può dire di no e sentirsi al sicuro nella sua famiglia? La comprensione degli ambiti culturali è indispensabile per intervenire, tuttavia non può diventare una giustificazione della coercizione».

Quali sono i segnali

Per Nobili, consigliere regionale delle Marche e per oltre cinque anni Garante dei diritti dei minori, tra i segnali c’è un aspetto più importante degli altri, l’ascolto. Anche la figlia che vuole bene ai genitori e rivendica il diritto di scegliere chi amare «ha titolo per parlare della tradizione in cui è cresciuta». «Quando confida a un’insegnante che teme di partire e non poter più tornare, la scuola deve sapere subito chi chiamare» spiega.