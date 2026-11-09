Femminicidio Torzullo, la minaccia dei detenuti a Carlomagno: «Tempo una settimana». Il cognato non ignora e avverte i carabinieri

Durante i funerali della 41enne, uno sconosciuto aveva avvicinato il cognato della vittima annunciando una vendetta contro Claudio Carlomagno. Il familiare ha riconosciuto l'uomo in un video e ha denunciato tutto ai carabinieri

«È stato segnalato. Tempo una settimana. Messaggio dei detenuti». Poche parole, pronunciate da uno sconosciuto durante i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Il destinatario è il cognato della vittima, che sta seguendo il carro funebre diretto al cimitero. Il messaggio sembra annunciare una vendetta contro Claudio Carlomagno, detenuto per il femminicidio della moglie. Ma il familiare, anziché ignorare la minaccia, decide di rivolgersi ai carabinieri per impedire che venga commesso un altro reato. L’episodio risale al 7 febbraio 2026, circa un mese dopo l’omicidio, ma emerge soltanto adesso dagli atti dell’inchiesta, come racconta Repubblica.

La minaccia durante i funerali di Federica Torzullo

La cerimonia funebre è appena terminata. All’esterno della chiesa ci sono familiari, amici e giornalisti. Il cognato di Federica sta camminando da solo quando viene avvicinato da un uomo mai visto prima.

Lo sconosciuto, descritto come un uomo di circa 50-55 anni, alto e corpulento, con accento romano, gli comunica che Carlomagno sarebbe stato preso di mira da altri detenuti. Il familiare rimane incredulo. L’uomo, prima di allontanarsi, gli chiede se sia effettivamente il cognato della vittima e lo invita a stare tranquillo.

Quelle parole continuano però a preoccuparlo anche dopo il funerale. Tornato a casa, il familiare comincia a cercare tra i filmati pubblicati dai giornali e sui social. Trova un video dell’agenzia AGI, nel quale individua la scena, e ne conserva una versione abbreviata e un fermo immagine. Il giorno successivo si presenta dai carabinieri per raccontare quanto accaduto e consegnare il materiale raccolto.

La sorveglianza in carcere e la reazione di Carlomagno dopo la morte dei genitori

Secondo quanto riportato da Repubblica, Claudio Carlomagno non ha subito aggressioni in carcere e, anche in seguito alla segnalazione, sono state adottate specifiche misure di sorveglianza. Dagli atti emergono anche nuovi dettagli sul periodo trascorso in detenzione dall’uomo, che ha confessato di aver ucciso la moglie con 23 coltellate. Particolarmente difficile è stato il momento in cui gli è stata comunicata la morte dei genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, che si erano tolti la vita il 24 gennaio, pochi giorni dopo il femminicidio. L’uomo ha ricevuto assistenza psicologica e, secondo quanto annotato dai medici, si è disperato per l’accaduto. Durante il colloquio ha pronunciato anche queste parole: «Ho rovinato tutto».