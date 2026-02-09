Federica Torzullo e l’ombra dei maltrattamenti. Quella era l’ultima sera con Claudio Carlomagno, poi avrebbe cambiato casa

La donna sarebbe andata a vivere dai suoi. Gli ultimi anni da separati in casa e la confessione di lui che non convince la famiglia della vittima

A pochi giorni dai funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito da cui si stava separando ad Anguillara Sabazia, l’inchiesta della Procura di Civitavecchia sull’omicidio va avanti. Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie a coltellate ma per gli inquirenti è fondamentale capire come si è arrivati a quel punto. Perché quello che temono gli inquirenti è che vi siano stati maltrattamenti precedenti, configurando il delitto nel neo reato del femminicidio.

L’ipotesi di maltrattamenti

Nella sua confessione Carlomagno ha detto di aver agito per paura di perdere la quotidianità con il figlio, temendo che la moglie volesse chiedere al Tribunale l’affidamento esclusivo del bambino. Ma i familiari della 41enne si discostano da questa tesi. L’ipotesi è che Torzullo sia stata vittima di maltrattamenti, psicologici e forse anche fisici. La sera dell’omicidio era l’ultima che la donna avrebbe trascorso nella sua vecchia casa. L’indomani sarebbe partita per un battesimo in Basilicata e al suo ritorno sarebbe andata a vivere dai suoi.

Le minacce al cliente in ritardo coi pagamenti

Il bambino è stato sentito mercoledì in un’audizione protetta, probabilmente per indagare su presunti episodi di maltrattamenti subiti dalla madre, per opera del padre. Carlomagno, anche se in un altro contesto, secondo quanto ricostruisce oggi Il Messaggero, avrebbe avuto in passato reazioni violente. Un suo cliente, in ritardo coi pagamenti, le avrebbe riportate agli inquirenti. Si sarebbe sentito minacciato dall’imprenditore verbalmente. «Io non do fuoco, io vengo con la ruspa, è diverso», gli avrebbe intimato.

La situazione tra Torzullo e Carlomagno, da anni separati in casa

I coniugi erano in crisi dal 2019 e da tempo vivevano da separati in casa. «Da due anni non dormivano nello stesso letto e non avevano alcun rapporto», si legge nell’ordinanza del gip di Civitavecchia Viviana Petrocelli che ha deciso per la custodia in carcere per Carlomagno. Federica nel 2022 aveva una relazione con un altro uomo. Ma aveva deciso di vivere comunque nell’abitazione di famiglia. Questo per non destabilizzare il bambino e perché gli orari del papà, che lavorava nella ditta di famiglia, erano più flessibili rispetto al suo incarico, ingegnere gestionale del centro di smistamento delle Poste all’aeroporto di Fiumicino. Negli ultimi tempi però Federica aveva deciso per l’alternanza dei due genitori nella casa di famiglia, con il figlio che avrebbe continuato a vivere sotto lo stesso tetto.