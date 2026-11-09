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Funerale show a Palermo per rendere omaggio al boss mafioso scomparso. Lo sdegno dei residenti: «Ci siamo sentiti abbandonati» – Il video

09 Novembre 2026 - 16:18 Marco Fedeli
La cerimonia ha avuto luogo nel pieno centro di Palermo con motorini, fuochi d'artificio e mortaretti. Chiuso il mercato di Ballarò
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Un corteo funebre per rendere omaggio al boss Rubino, scomparso qualche giorno fa e condannato in via definitiva per tentato omicidio e estorsione, ha sfilato per via Maqueda in pieno centro a Palermo accompagnato da motorini, fuochi d’artificio e mortaretti. Il funerale del boss, agli arresti domiciliari perché da tempo colpito da una malattia, ha tenuto banco al mercato di Ballarò, chiuso come nei film per rendere onore al condannato. «È evidente ormai – ha detto qualcuno dei residenti all’AGI – che siamo abbandonati davanti alla prova di forza di chi crede ancora di comandare qui, mentre nessuno ha controllato né impedito che si svolgesse una cosa indegna».

Chi era il boss

Rubino era stato condannato a 12 anni di carcere per il tentato omicidio del gambiano Yusupha Susso a cui aveva sparato in testa nell’aprile del 2016 dopo una lite. E aveva ricevuto altri 13 anni per estorsione nei negozi gestiti dagli stranieri nel centro di Palermo. Quando è morto si trovava ai domiciliari perché da tempo malato.

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