L’associazione “Conte Mascetti” organizza un evento ma non si presenta nessuno: la «zingarata» in stile “Amici Miei” beffa il Comune di Pistoia. Cos’è successo

Il presidente dell'associazione "Conte Mascetti" non si è presentato all'incontro in cui avrebbe dovuto parlare del suo libro. La risposta sui social del Comune

Come nel film Amici miei di Mario Monicelli, il Comune di Pistoia potrebbe aver subito una «zingarata», uno scherzo. Infatti, gli organizzatori della presentazione de La Zingarata, libro-guida dedicato al cineturismo, non si sono presentati. Messuna spiegazione, nessuna comunicazione, nessuna risposta alle telefonate. A quel punto il Comune ha risposto sulla sua pagina Facebook con un messaggio dai pochi toni istituzionali: «Il Conte Mascetti – celebre personaggio interpretato da Ugo Tognazzi nella saga di Monicelli – ha servito una vera e propria “supercazzola” a Pistoia?». L’evento era stato annunciato dal Comune per sabato 7 novembre con tanto di inserimento nel calendario di Pistoia Capitale italiana del Libro 2026 e la presentazione era stata prevista in Sala maggiore con l’esibizione di un coro nei panni dei Cinque Madrigalisti Moderni.

Che cosa ha detto il Comune su Facebook

«L’autore e gli “amici suoi” sembra che abbiano scelto una vera e propria strategia di marketing estremo – ipotizza il Comune sui social – facendosi attendere inutilmente per mezz’ora, senza rispondere a nessuna delle tante telefonate fatte dall’organizzazione per avere notizie, né prima dell’evento, né durante, né dopo. Mentre attendiamo almeno una presa di posizione ufficiale, che sveli il succo dello scherzo, vogliamo omaggiare Riccardo Minetti e la sua associazione con un vero e proprio “chapeau” per avere scelto, nel migliore (o peggiore) spirito di “Amici Miei”, di rinunciare a quella che si preannunciava come l’occasione per vendere molte copie del libro, pur di far parlare di sé». E conclude: «Come diceva Oscar Wilde, “C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé”: ed in questo caso si è preferito raccogliere giudizi negativi piuttosto che dare seguito agli impegni presi. Questione di gusti!».

Cos’è successo all’evento

Dopo qualche ora il Comune ha scelto di pubblicare un messaggio più istituzionale in cui ha ricostruito gli eventi. «Il primo contatto – afferma l’amministrazione – tra la segreteria della Capitale del Libro e l’Associazione Conte Mascetti di Firenze risale al 6 maggio 2026, quando il presidente, sig. Riccardo Minetti, propone la presentazione del libro “La zingarata” presso la Sala Maggiore del Comune di Pistoia». «Dal 6 maggio in poi, l’ufficio prende accordi progressivi con il presidente dell’Associazione, per la data del 7 novembre alle ore 18» prosegue il post, tuttavia «nonostante siano intercorse 24 ore dall’evento, e nonostante siano stati ripetuti e insistenti i tentativi di contattare i membri dell’associazione, ad ora nessuna risposta, riscontro o comunicazione è venuta dalla medesima. «L’associazione, inoltre, non ha fornito – conclude il Comune – tramite i suoi canali, informazioni, notizie, spiegazioni su quanto accaduto. A fronte del danno d’immagine subito, questa amministrazione si riserva di adire le vie legali».