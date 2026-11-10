Lo scontro nel governo sulle armi all’Ucraina: «Presto potrebbe bruciare casa nostra»

Il ministro Crosetto: «La Russia arriverà al tavolo della pace solo quando capirà che non c'è modo di conquistare tutta l'Ucraina perché non è sola»

Nel governo Meloni è scontro sulle armi all’Ucraina. Mentre il ministro degli Esteri annuncia la firma sul tredicesimo pacchetto di strumenti militari a Kiev la Lega fa sapere che Giancarlo Gorgetti ancora non ha firmato. I fedelissimi di Matteo Salvini dicono di non aver ancora letto il testo preparato dal ministro Guido Crosetto. Da Kiev chiedono strumenti per la difesa aerea, si parla di missili Aster che armano il sistema, dopo i SampT. Salvini non vorrebbe sentir parlare di missili. E «si vedrà», dicono i suoi, cosa accadrà nella seduta di oggi pomeriggio del Comitato per la sicurezza, che per legge deve discutere ogni nuovo invio.

Le armi all’Ucraina

E proprio Crosetto va all’attacco di Lega e M5s in un’intervista a Repubblica: «Se prende fuoco un appartamento che dista quattro case dalla mia, posso anche pensare che non è un mio problema. Ma se non mi accorgo che cambia il vento, all’improvviso, a bruciare, potrebbe essere casa mia». L’opotesi è che nel 2027 la Lega provi a bloccare il decreto che garantisce copertura legale annuale ai nuovi invii: «L’autorizzazione delle Camere termina il 31 dicembre, quello che succede dopo lo decideranno Parlamento e governo. Se poi chiede a me, dico: sono convinto che la Russia arriverà al tavolo della pace solo quando capirà che non c’è modo di conquistare tutta l’Ucraina perché non è sola».

Il ritiro Usa

Sul disimpegno Usa dall’Europa: «Se ne stanno occupando Hegseth e il sottosegretario alla Difesa Colby, che parla dal 2022 di rivedere l’impegno militare Usa nel mondo. Quattro anni fa ipotizzava un disimpegno importante dall’Europa, a favore di Cina e Indopacifico. Da due anni esiste una discussione, nel Pentagono e tra alleati, tra chi spinge per il disimpegno e chi giudica l’Europa un tassello vitale anche per Africa e Medio Oriente».

Infine, sulle ipotesi di abbandono di Kiev a Vladimir Putin: «Penso che nessuno possa permettersi di sacrificare Kiev alla Russia, men che meno gli Stati Uniti. Per Donald Trump sarebbe un autogol: con le midterm ha pagato le conseguenze economiche della guerra all’Iran, se si allineasse a Putin affronterebbe danni, non solo interni, in termini di credibilità. Come per noi europei è un tassello cruciale: la sconfitta Ucraina aprirebbe scenari peggiori».