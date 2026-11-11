Ucraina, via libera del Mef al tredicesimo pacchetto di aiuti: arriva la firma di Giancarlo Giorgetti

Sulla mancata bollinatura si era creato un caso, smentito poi dalla presenza del titolare del Mef a Bruxelles (impossibilitato nel firmare quindi da remoto un documento classificato)

Il sostegno dell’Italia a Kiev prosegue con un nuovo provvedimento operativo. In serata, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha apposto la propria firma al decreto interministeriale relativo al tredicesimo pacchetto di aiuti destinato all’Ucraina. Nelle ultime settimane erano circolate indiscrezioni — rilanciate da diverse testate nazionali e internazionali — secondo cui il decreto fosse fermo un po’ troppo sulla scrivania del ministro, essendo già controfirmato dai colleghi della Difesa (Guido Crosetto) e degli Esteri (Antonio Tajani).

Il mancato passaggio formale era stato letto da opposizioni e osservatori politici come un segnale di tensione interna alla maggioranza, ricollegato alla tradizionale linea più fredda e prudente della Lega — partito di cui Giorgetti è vicesegretario — sull’invio di nuove forniture militari a Kiev e sull’impegno di ulteriori risorse finanziarie in piena sessione di bilancio. Ma in realtà trattandosi di un documento classificato Giorgetti non avrebbe potuto firmarlo prima. Ieri si trovava a Bruxelles per le riunioni di Eurogruppo ed Ecofin, non avrebbe potuto leggere e firmare da remoto il documento.

Cosa prevede la procedura dei decreti interministeriali

Sul piano istituzionale, la firma del titolare dell’Economia rappresenta uno snodo decisivo per l’operatività delle forniture. Trattandosi di un decreto interministeriale — redatto di concerto tra Difesa, Esteri ed Economia — il provvedimento richiede la bollinatura e la sottoscrizione di tutti e tre i dicasteri prima di poter diventare esecutivo.

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Come avvenuto per i dodici pacchetti precedenti varati dai governi Draghi e Meloni dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022, l’elenco dettagliato dei mezzi, dei sistemi d’arma e degli equipaggiamenti militari inviati a Kiev rimane coperto dal segreto di Stato per ragioni di sicurezza nazionale e strategica. Le specifiche tecniche vengono illustrate esclusivamente dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, in sede riservata davanti al Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).