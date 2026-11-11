Bologna, scatta l’allarme bomba ma il liceo è occupato. Gli studenti: «Restiamo qui davanti, non ce ne andiamo» – Il video

Evacuato il Minghetti di Bologna per le minacce via mail, ma i ragazzi presidiano l'ingresso per scongiurare lo sgombero definitivo. Il collettivo Osa: «È strategia della tensione per colpire il movimento»

Scatta l’allarme bomba, ma la scuola è sotto occupazione degli studenti. È quanto successo al liceo Minghetti di Bologna dove gli alunni hanno scelto di uscire dall’istituto, ma hanno deciso di non allontanarsi e di continuare a presidiare l’ingresso della scuola. Il timore degli studenti è che l’evacuazione potesse diventare un’occasione per sgomberare l’edificio e mettere fine alla protesta. «L’occupazione proseguirà», ha assicurato un rappresentante del collettivo Osa. «Se si libera la scuola, potrebbero poi sgomberarci», ha spiegato ai compagni, che hanno risposto in coro: «Ci servono più aule e non più bombe».

La reazione degli studenti

Il rappresentante studentesco ha comunque escluso che dietro le minacce ci sia un tentativo deliberato di interrompere la mobilitazione. «Non credo che questa cosa sia stata fatta dall’alto per sgomberare l’occupazione, ma potrebbe essere utilizzata come scusa, visto che tanti studenti nelle scuole occupate escono e magari poi si disperdono», ha precisato. Da qui la decisione di rimanere davanti all’istituto in attesa di poter rientrare. «È un chiaro tentativo di destabilizzare le comunità studentesche per colpire un movimento reale che quest’autunno scende in piazza e occupa in modo straordinario, sia per i numeri che per l’unione con le lotte dei lavoratori», afferma il collettivo Osa in un comunicato. «Purtroppo conosciamo bene questa tattica: si chiama strategia della tensione. È ancora più grave perché il nostro Paese ne conosce le conseguenze e ne porta ancora le ferite, soprattutto qui a Bologna», prosegue. Le forze dell’ordine hanno svolto le verifiche necessarie all’interno della scuola.