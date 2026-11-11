Manovra, le "pillole" social di Meloni: Altri hanno promesso stop a bollo auto, noi lo abbiamo fatto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha annunciato sui social che racconterà attraverso una serie di brevi video le principali misure contenute nella manovra 2027. La prima "pillola" è dedicata al bollo auto: "Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L'elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno premesso e noi lo abbiamo fatto. Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kW, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa, che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto, senza limiti di cilindrata. È una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c'è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale, quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti", ha detto la Premier. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev