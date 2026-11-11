Oggi è il Single Day: perché l’11 novembre è la festa dei cuori solitari e come è diventata il paradiso degli sconti

La ricorrenza è nata nel 1993 all'Università di Nanchino. Poi Alibaba l'ha trasformata in un grande evento commerciale

Auguri a tutti i single. Oggi, 11 novembre, si festeggia chi non ha un partner. La data per il Single Day non è stata scelta per caso: 11/11, ossia quattro numeri uno, che in Cina simboleggiano altrettante persone senza una dolce metà. Nata oltre trent’anni fa tra gli studenti universitari cinesi, la ricorrenza è diventata, nel tempo, uno dei maggiori appuntamenti mondiali per lo shopping online.

Come nasce il Single Day in Cina

La storia comincia nel 1993 all’Università di Nanchino. Uun gruppo di studenti, stanco delle attenzioni riservate alle coppie durante San Valentino, decide di inventare una festa alternativa. Una giornata per celebrare chi non ha un partner. La scelta cade sull’11 novembre: quattro cifre uguali che ricordano altrettanti individui soli. In Cina la ricorrenza prende il nome di Guanggun Jie, traducibile come «festa dei bastoncini solitari». Inizialmente diffusa soprattutto tra gli universitari, la celebrazione diventa negli anni un’occasione per rivendicare la propria indipendenza, anche in un Paese in cui le pressioni familiari sul matrimonio restano forti.

Da festa dei single a giornata degli sconti: il ruolo di Alibaba

La svolta arriva nel 2009, quando il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba decide di trasformare il Single Day in un evento commerciale, proponendo promozioni e sconti per gli acquisti online. L’iniziativa ha successo e cresce fino a diventare un appuntamento di portata internazionale, spesso accostato al Black Friday e al Cyber Monday americani. Alle offerte si aggiungono campagne pubblicitarie, concerti e dirette streaming dedicate alla vendita di prodotti. Il significato originario della festa, però, non scompare. In Cina l’11 novembre resta comunque un’occasione per regalarsi qualcosa, trascorrere una serata con gli amici o organizzare un viaggio da soli.

Quando si festeggia il Single Day in Italia

In Italia esiste già una giornata dedicata ai single, ma cade in un’altra data: il 15 febbraio, subito dopo San Valentino. La ricorrenza coincide con la festa di San Faustino e San Giovita, due fratelli martiri. Nonostante l’associazione popolare, non hanno un legame diretto con i single nella tradizione religiosa se non la celebrazione il giorno dopo il Santo dell’amore. A differenza della celebrazione cinese, infatti, quella italiana nasce soprattutto come risposta ironica alla festa degli innamorati. Si è diffusa soprattutto tra i giovani e nelle grandi città. Nel tempo, infatti, locali e ristoranti hanno cominciato a organizzare serate a tema, incontri e appuntamenti dedicati a chi non è in coppia.