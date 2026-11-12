Ultime notizie BolletteDonald TrumpSicurezza informaticaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Allarmi bomba, Fratoianni dopo vertice a Chigi: Servono protocolli e più fondi per la cybersicurezza – Il video

12 Novembre 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Abbiamo chiesto protocolli e strumenti, abbiamo chiesto che aumentino i finanziamenti alla cybersicurezza. Su questo attendiamo delle proposte dal Governo, poi le valuteremo”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, all’uscita da Palazzo Chigi, al termine dell’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni sugli allarmi bomba nelle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni: «La sinistra vuole la patrimoniale, noi abbiamo abolito il bollo auto» – Il video

2.

Nunzia De Girolamo: «Forza Italia era Berlusconi». E le nozze con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

3.

L’ex senatore Dem e i 100 mila euro di mazzette consegnati nelle buste della spesa

4.

Allarmi bomba nelle scuole, Meloni: «Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli» – Il video

5.

Campo largo, avanti sui tavoli per il programma ma restano i nodi: chi tratta, come funzionano e il test sull’Ucraina