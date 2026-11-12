Allarmi bomba, Fratoianni dopo vertice a Chigi: Servono protocolli e più fondi per la cybersicurezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Abbiamo chiesto protocolli e strumenti, abbiamo chiesto che aumentino i finanziamenti alla cybersicurezza. Su questo attendiamo delle proposte dal Governo, poi le valuteremo”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, all’uscita da Palazzo Chigi, al termine dell’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni sugli allarmi bomba nelle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev