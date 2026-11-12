Allarmi bomba, nella ressa fuori Chigi si spezza asta di un microfono durante punto stampa di Ziello – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 Durante il punto stampa del deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello fuori da Palazzo Chigi, dopo l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni sugli allarmi bomba nelle scuole, nella calca di giornalisti e telecamere si è spezzata l’asta del microfono di un cronista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev