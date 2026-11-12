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Allarmi bomba, nella ressa fuori Chigi si spezza asta di un microfono durante punto stampa di Ziello – Il video

12 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 Durante il punto stampa del deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello fuori da Palazzo Chigi, dopo l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni sugli allarmi bomba nelle scuole, nella calca di giornalisti e telecamere si è spezzata l’asta del microfono di un cronista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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