Crollo a Brooklyn, sale ad almeno quattro il bilancio delle vittime: tra i feriti anche sette bambini

Almeno 4 morti, 4 feriti gravi (su un totale di circa 17 feriti, inclusi 7 minori)

Si aggrava il bilancio del crollo di una palazzina residenziale avvenuto nel quartiere di Flatbush, nella zona centrale di Brooklyn, a New York. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dalle autorità cittadine e ripresi dall’emittente Abc, le vittime accertate sono salite ad almeno quattro, mentre altre quattro persone versano in condizioni gravi.

Nel cedimento, avvenuto intorno alle 16:00 locali di ieri (mercoledì 11 novembre), sono rimaste ferite in totale almeno 17 persone, tra cui figurano anche sette bambini.

Sul luogo del disastro le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie nel tentativo di individuare eventuali dispersi. Le operazioni di salvataggio procedono tuttavia con estrema cautela e difficoltà a causa dell’instabilità della struttura adiacente e del concreto rischio di nuovi cedimenti.

L’identikit dell’edificio

Stando ai registri comunali citati dalla Cnn, l’immobile collassato era una costruzione risalente al 1930, articolata su tre piani e priva di ascensore. Al suo interno ospitava quattro unità abitative oltre a un locale commerciale al piano terra.