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Brooklyn, crolla un palazzo di tre piani: due morti – Foto e video

12 Novembre 2026 - 07:11 Alba Romano
L'edificio che ha collassato si trovava accanto ad un cantiere e dalle immagini diffuse sui media si possono vedere gli appartamenti senza una parete esposti all'aperto
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Un palazzo di tre piani è crollato in un quartiere residenziale di Brooklyn sgretolandosi nella voragine di un altro edificio in costruzione. Due morti e 19 feriti, di cui quattro in modo grave, è il bilancio dell’incidente. I vigili del fuoco stanno ancora tra le macerie con l’aiuto di droni e di luci artificiali, per trovare qualche sopravvissuto. Tra le persone tratte in salvo ci sono un bambino e una donna. L’incidente è avvenuto attorno alle 16 ora locale, le 22 in Italia, all’incrocio tra Bedford Avenue e Flatbush Avenue, nel quartiere di Flatbush. Le prime informazioni parlavano di un palazzo in costruzione. Invece l’edificio che ha collassato si trovava accanto ad un cantiere e dalle immagini diffuse sui media si possono vedere gli appartamenti senza una parete esposti all’aperto.

Il sindaco

Secondo le forze dell’ordine in uno di questi abitava una famiglia di sei persone. Forse sono stati proprio i lavori nel cantiere a causare il crollo. Il sindaco di New York Zohran Mamdani, ha chiesto su X ai cittadini di evitare la zona del crollo del palazzo a Brooklyn «per consentire ai soccorritori di operare. Sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai cittadini. Flatbush Avenue è chiusa al traffico nel tratto compreso tra Clarendon Road e Bedford Avenue», ha scritto il primo cittadini. «Vi invito a unirvi a me nel rivolgere un pensiero ai nostri concittadini e a tutti i membri di questa comunità».

Il crollo

«È crollato tutto e la gente urlava», ha raccontato Melissa Orna 53 anni, che ha sentito il cedimento dell’edificio mentre stava accompagnando la figlia dal parrucchiere lì vicino. «Il palazzo ha iniziato a tremare, poi è venuto giù», ha sostenuto raccontando di aver visto i soccorritori estrarre dalle macerie una donna e un’altra persona, che sembrava un operaio edile, sulla quale hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare. Poco dopo è stato estratto vivo un bambino. Secondo i dati comunali, l’edificio crollato era stato costruito nel 1930 e ospitava quattro appartamenti. Sul cantiere adiacente, invece, c’era un altro edificio in fase di demolizione. A marzo il dipartimento dell’Edilizia aveva fatto un sopralluogo e aveva ordinato al proprietario dell’immobile di interrompere i lavori. Che però sono andati avanti e in seguito a un nuovo sopralluogo gli ispettori hanno emesso una multa di 10 mila dollari.

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