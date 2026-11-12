Giorgetti: Misura 'sudamericana' sul Superbonus? Rivendico politica asburgica di questi 4 anni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Simpaticamente, mettiamola così. È stata contestata la misura dello spalmamento del Superbonus in 10 anni, definita giustamente da Carlo Messina una misura sudamericana. Però vorrei sottolineare che è lo spalmamento di 23-24 miliardi di Superbonus”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nell’audizione sulla manovra davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev