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Giorgetti: Misura 'sudamericana' sul Superbonus? Rivendico politica asburgica di questi 4 anni – Il video

12 Novembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Simpaticamente, mettiamola così. È stata contestata la misura dello spalmamento del Superbonus in 10 anni, definita giustamente da Carlo Messina una misura sudamericana. Però vorrei sottolineare che è lo spalmamento di 23-24 miliardi di Superbonus”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nell’audizione sulla manovra davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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