Appalti Anas, la Procura di Milano archivia due casi ma manda le carte al Ministero delle Infrastrutture. Ora la palla passa a Salvini

Secondo i pm ci sono «significativi riscontri» di irregolarità, ma non abbastanza prove per un processo. Al centro dell’inchiesta tre fratelli ex manager dell’azienda. Inviato l'avviso di conclusione delle indagini per un terzo appalto di 24 milioni di euro per le barriere di sicurezza sull’autostrada A4

La Procura di Milano ha inviato al Ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini, che vigila su Anas, la società che gestisce le strade statali, due richieste di archiviazione su due appalti dell’azienda a imprese private «nel settore della manutenzione di importanti arterie statali nazionali » , da 388 milioni nel comasco e da 2,3 milioni nel bergamasco, «per conoscenza e per eventuali autonome iniziative » . Contestualmente i pm hanno inviato un avviso di conclusione delle indagini, che precede la richiesta di processo, per un terzo appalto di 24 milioni per le barriere di sicurezza sull’autostrada A4. L’obiettivo è permettere al Ministero di valutare i «significativi riscontri» di una serie di «criticità » emerse nel corso delle indagini, come riporta il Corriere della Sera. Al centro dell’inchiesta ci sono i fratelli Liani, tutti manager in Anas: Stefano, che vi è rimasto fino alla morte improvvisa avvenuta pochi mesi fa e Marco e Luigi, divenuti imprenditori privati, ma impegnati in opere anche di Anas, che nell’indagine figura come parte offesa.

L’appalto Anas da 388 milioni di euro

Il primo caso riguarda la variante della Tremezzina sulla statale 340 Regina, sul lago di Como: un appalto Anas da 388 milioni messo a gara nel 2019 e vinto dal Consorzio Sis. Due dirigenti Anas che si erano occupati del bando, tra cui Stefano Liani, erano però stati nominati anche collaudatori, cioè controllori, di un’altra opera dello stesso consorzio, la Superstrada Pedemontana Veneta. Secondo la Procura i due «sono stati pagati dall’impresa la cui opera erano chiamati a verificare», con compensi da centinaia di migliaia di euro. Il consorzio ha sempre sostenuto di non aver avuto voce né sulla scelta dei collaudatori né sui loro compensi. Per i pm è probabile che nel contesto dei plurimi rapporti economici di natura privatistica tra il Consorzio Sis e tre pubblici ufficiali (tra cui Liani) «si siano annidate dazioni di natura corruttiva » , tuttavia, hanno sostenuto nella richiesta di archiviazione, un processo per corruzione non sarebbe sostenibile, essendo «rimasto non sufficientemente comprovato il nesso tra l’importante flusso di denaro percepito dai pubblici ufficiali e la sfera di attività da loro compiute nell’ambito delle procedure di aggiudicazione o di esecuzione di opere pubbliche affidate al Consorzio Sis».

L’appalto nel bergamasco

Il secondo è invece relativo ai lavori Anas da 2,3 milioni per proteggere dalla caduta di massi la statale 469 Sebina occidentale, in provincia di Bergamo. Secondo la Procura il manager Anas Matteo Castiglioni avrebbe evitato di fare una gara, invocando un’urgenza che in realtà non c’era, e avrebbe affidato i lavori all’impresa di Marco Liani agganciandoli a un appalto già in corso. All’epoca dei fatti questo comportamento sarebbe stato abuso d’ufficio, ma il reato è stato abolito dalla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio, in vigore dal 25 agosto 2024. Castiglioni, che non ha risposto alle domande del Corriere, dal luglio 2025 è il responsabile di Anas in Lombardia.

Le imprese indagate

La Procura ha invece annunciato di aver concluso le indagini sull’imprenditore Marco Liani, su Alberto Brentegani, consigliere di amministrazione e direttore della concessionaria Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova sta, e Giovanni Proietti, ex dirigente del Ministero relative a un appalto da 24,5 milioni per rinnovare le barriere di sicurezza dell’autostrada A4. I pm ritengono di poter provare in questo caso il reato di turbativa d’asta. Secondo gli inquirenti, Brentegani aveva contribuito a scrivere il bando di una prima gara, che però si era chiusa con un risultato sfavorevole alle società di Liani, anch’esse indagate. A quel punto si sarebbe proposto lui stesso come membro della commissione interna e avrebbe cambiato i punteggi per far assegnare i lavori alle imprese di Liani. Avrebbe poi nominato Proietti direttore dei lavori senza verificarne le competenze. Proietti, a sua volta, avrebbe dato un ruolo nel cantiere al figlio, del tutto privo di esperienza. Secondo l’accusa, inoltre, invece di controllare il lavoro dell’impresa, avrebbe accettato senza verifiche i dati forniti da Liani e firmato verbali falsi per far risultare consegnati materiali necessari a sbloccare i pagamenti. Avrebbe anche avvisato in anticipo l’impresa dei controlli e approvato sospensioni dei lavori e modifiche al progetto non autorizzate.

I favori in cambio dell’appalto

Sullo sfondo, secondo la Procura, ci sarebbero stati diversi favori. Proietti avrebbe messo più volte a disposizione di Brentegani una casa al mare a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, mentre Liani avrebbe offerto una cena da 2.500 euro a Brentegani, Proietti e altri funzionari in un hotel di Gabicce Mare, lo stesso giorno dell’aggiudicazione dell’appalto. Ci sono poi 78 mila euro di affitto pagati per quattro anni per l’appartamento a Verona del figlio di Proietti, oltre all’uso di un’auto.

La risposta della società Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova

La società autostradale è considerata parte offesa nell’indagine. In una nota ha fatto sapere di aver licenziato il dirigente e interrotto i contratti con le imprese coinvolte appena ha saputo delle accuse. Ha aggiunto di aver collaborato con la magistratura fin dall’inizio per chiarire i fatti.