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Kimi Antonelli regala suo casco a Mattarella: Al Presidente Mattarella con molta ammirazione – Il video

13 Novembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 Il neo campione del mondo di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alla famiglia. Durante la visita il pilota, in giacca e cravatta, ha donato al Capo dello Stato il suo casco, con la dedica “Al presidente Mattarella con molta ammirazione” scritta e autografata sulla visiera. Antonelli ha poi invitato Mattarella al Gran Premio di Monza del prossimo anno. Il Presidente, che ha ricordato di esserci stato l’ultima volta diversi anni fa, ha accolto l’invito con interesse: “Mi attrae molto adesso”, ha risposto. Mattarella ha ricevuto più volte al Quirinale i campioni italiani di diversi sport, tra cui Jannik Sinner. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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