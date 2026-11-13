Maltempo in Toscana, le urla prima della frana: «Andate via!». Dopo le piogge, paura per i terreni pieni d’acqua: 124 persone isolate – Il video

Le immagini drammatiche sulla strada del Brennero in provincia di Lucca. In corso la riapertura di diverse strade statali, dopo le esondazioni per le piogge degli ultimi giorni. Ora però a fare paura sono le frane

«Via tutti, via tutti». È il grido disperato che precede la frana ripresa in un video girato sulla strada del Brennero, al confine fra Ponte a Serraglio e Chifenti, frazioni dei comuni lucchesi di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, come riporta il Corriere Fiorentino. Nelle immagini si vedono alcune auto ferme in sosta, quasi in attesa di quello che accadrà pochi istanti dopo, poi dal lato monte della carreggiata piomba un mare di fango e detriti. L’episodio risale alla tarda mattinata e non ha provocato vittime.

Il filmato è stato rilanciato dal sindaco Patrizio Andreuccetti, che sui social ha scritto: «La spaventosa diretta di una frana al confine di Ponte a Serraglio. La SS12 del Brennero è pertanto chiusa dal Ponte Pari fino a questo tratto, alla fine di Chifenti. Le piogge copiose di oggi stanno facendo molti più danni di ieri. Ci stanno arrivando molte segnalazioni. Cerchiamo di essere presenti ovunque, anche se non è facile». La strada è stata subito chiusa al traffico, in attesa di chiarire la dinamica, ma i dubbi sono pochi: a causare il movimento franoso è stata la pioggia battente degli ultimi giorni. Nessun automobilista è rimasto coinvolto grazie ai carabinieri della stazione locale, che avevano interrotto il transito pochi minuti prima che il fango invadesse la carreggiata.

Maltempo in Toscana: il bilancio di isolati ed evacuati

Sul resto della regione, l’aggiornamento della Protezione civile regionale parla di 151 criticità ancora aperte sulle 267 segnalate dall’inizio dell’evento. Le persone isolate sono 124, tra le province di Arezzo, Lucca e Massa-Carrara, mentre 72 sono state evacuate in via preventiva nel Pisano e 27 risultano evacuate nelle province di Pisa e Lucca. Tra le situazioni più rilevanti c’è l’isolamento della frazione Montagna a Sansepolcro, nell’Aretino, per l’interruzione della viabilità comunale. A Vecchiano e a San Giuliano Terme, nel Pisano, sono state evacuate le aree golenali del Serchio, con 26 persone coinvolte nel secondo caso.

A Piazza al Serchio, in Garfagnana, è esondato il torrente Acqua Bianca, mentre a Massa è stata installata una pompa a Caniparola dopo il crollo di opere di difesa spondale, e il torrente Osca ha eroso la sponda in corrispondenza del km 88 dell’autostrada della Cisa. Intorno alle 12:45, sempre a Massa, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona rimasta bloccata in auto nel sottopasso di via Oliveti e raccomandano di prestare attenzione alla segnaletica di accesso ai sottopassi. I pompieri hanno evaso in totale oltre 190 richieste di soccorso nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Arezzo, per lo più per rimuovere ostacoli dovuti a frane e ripristinare la circolazione.