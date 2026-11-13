Salvini sulle banche: Chiedere 5-6 miliardi su 50 di utili non è bullismo, è buon senso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 “Intesa Sanpaolo ha 17 miliardi di debito pubblico in pancia. Non voglio pensare che qualche amministratore di grande banca, quando parla di bulli, parli di parlamentari che sono eletti dai cittadini per fare l’interesse di tutti e non solo dei banchieri”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un evento dell’Ance, rispondendo a una domanda sulle parole dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, che aveva definito “sudamericana” la misura sui crediti del Superbonus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev