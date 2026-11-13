Ultime notizie BolletteMicrosoftSicurezza informaticaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Salvini sulle banche: Chiedere 5-6 miliardi su 50 di utili non è bullismo, è buon senso – Il video

13 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2026 “Intesa Sanpaolo ha 17 miliardi di debito pubblico in pancia. Non voglio pensare che qualche amministratore di grande banca, quando parla di bulli, parli di parlamentari che sono eletti dai cittadini per fare l’interesse di tutti e non solo dei banchieri”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un evento dell’Ance, rispondendo a una domanda sulle parole dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, che aveva definito “sudamericana” la misura sui crediti del Superbonus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte al Quirinale: «È capace di tutto»

2.

Doggy bag, la Lega vuole rendere un diritto portare a casa gli avanzi del ristorante

3.

Allarmi bomba, è scontro sui tagli alla cybersicurezza. Meloni a Conte: «Se voi avete fatto bene, perché oggi siamo messi così?»

4.

Nunzia De Girolamo: «Forza Italia era Berlusconi». E le nozze con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

5.

Allarmi bomba, le ricette di Futuro Nazionale a Meloni: «Falsi riconosciuti in 10 minuti», scudo per i presidi e pene più severe