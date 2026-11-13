Schlein a Meloni: La manovra regala 500 euro anche a chi ne guadagna 200mila – Il video

(Agenzia Vista) , 13 novembre 2026 “Ho appena visto un video in cui la presidente Giorgia Meloni, chiusa come al solito nel suo palazzo, si lamenta che le opposizioni dicano che la sua manovra aiuta i più ricchi”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in un video pubblicato sui social. Meloni, ha ricordato Schlein, sostiene che chi guadagna 55mila euro non è ricco ma ceto medio. “Quello che non dice è che la sua manovra regala 500 euro anche a chi ne guadagna 200mila”. La segretaria dem ha citato anche gli 8mila euro che, secondo lei, andrebbero alle partite Iva con 100mila euro di reddito annuo, mentre a quelle che ne guadagnano 20mila e non hanno nemmeno un’indennità di maternità sufficiente non arriverebbe nulla. Schlein ha richiamato poi l’analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio, secondo cui la misura aiuterà l’89% dei dirigenti e solo l’1% degli operai. “Allora non si preoccupi tanto delle opposizioni la presidente Meloni. Noi al massimo stiamo discutendo di come far pagare i super ricchi, i milionari, ma non faremo come loro: non alzeremo le tasse al ceto medio e a chi fa più fatica”, ha aggiunto, ricordando che la pressione fiscale ha raggiunto il record degli ultimi 12 anni. “Noi vogliamo far valere la Costituzione, che parla di progressività e dice che è giusto che chi ha di più contribuisca in misura maggiore al benessere di tutti”. Courtesy: Elly Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev