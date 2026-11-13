Standard & Poor’s conferma il rating BBB+/A-2 dell’Italia, outlook positivo: «La crescita supererà le stime precedenti»

Esulta il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: «In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo»

S&P Global Ratings ha confermato i rating sovrani BBB+/A-2 sull’Italia, per il debito a lungo e a breve termine, in valuta estera e locale. Secondo la nota dell’agenzia, l’outlook positivo riflette l’attesa che «il diversificato settore privato italiano continuerà a sostenere gli avanzi delle partite correnti (seppur a un ritmo più lento)», nonostante la persistente incertezza su commercio internazionale ed energia. Il debito estero netto dovrebbe scendere sotto il 150% delle entrate delle partite correnti entro il 2028, anche grazie alla tenuta delle esportazioni di beni a fronte dei dazi statunitensi. S&P prevede che i surplus si moderino per i prezzi dell’energia e la concorrenza dell’Asia, ma che il trend resti. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato: «Bene l’outlook positivo da parte di S&P, è un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta». E ha aggiunto: «In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo».

Debito pubblico e deficit: le previsioni

La stabilizzazione del debito pubblico sarà «meno marcata rispetto a quanto previsto in precedenza», ma resta alla base dell’outlook positivo. Pesa l’obiettivo di deficit più alto per il 2027, anno elettorale, legato al sostegno energetico e alla difesa, insieme alla pressione al rialzo sui rendimenti. L’agenzia si aspetta però un ritorno al consolidamento di bilancio dopo il voto e un calo della spesa legata al Superbonus nel 2028 e nel 2029, anche se la proposta del governo di estendere il piano di rimborso potrebbe cambiarne l’andamento. Il rendimento del Btp decennale è stimato al 3,9% nel 2026, al 4,0% nel 2027 e al 3,6% nel 2028 e 2029. Restano «rischi sostanziali»: il margine di bilancio è ristretto, perché i surplus primari dal 2024 sono compensati da elevati pagamenti di interessi.

Le stime sulla crescita nel 2026

Nel 2026 la crescita supererà le stime precedenti, trainata dall’export e dagli stimoli del programma Ngeu, mentre nel 2027-2029 resterà «su livelli modesti ma stabili». Senza un impulso alla produttività restano i nodi strutturali, come invecchiamento e calo della popolazione in età lavorativa, anche se il mercato del lavoro è resiliente. Esaurito il piano Next Generation EU, tali sfide «riemergeranno con forza».