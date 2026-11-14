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Corri libera, Meloni: Combattiamo violenza sulle donne con ogni mezzo – Il video

14 Novembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2026 "La violenza sulle donne è un fenomeno odioso che stiamo combattendo con ogni mezzo, con pene più severe, il femminicidio punito con l'ergastolo, misure di prevenzione e protezione più efficaci nonchè risorse per aiutare chi è sul campo, fa formazione e aiuta le vittime. Ma sappiamo bene che la sfida non è vinta e che serve fare molto di più sul fronte della sensibilizzazione e del coinvolgimento dell'opinione pubblica". Lo dice la premier Giorgia Meloni lanciando sui social l'appuntamento di domani con "Corri Libera". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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