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Meloni: Anche nel 2027 aumenti dei rinnovi contrattuali tassati al 5% per redditi fino a 33mila euro – Il video

16 Novembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2026 “Anche nel 2027 manteniamo una misura fondamentale per i lavoratori italiani: gli aumenti che arrivano dal rinnovo dei contratti nel settore privato saranno tassati al 5% per chi ha un reddito fino a 33mila euro”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi canali social. Courtesy: Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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