Piera Maggio racconta sui social i problemi incontrati insieme al compagno Pietro Pulizzi durante la compilazione dei moduli: «Di lei non sappiamo nulla». L'incaricato Istat ha sospeso la pratica per chiedere chiarimenti

Il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004, continua a fare i conti con la drammatica realtà dei vuoti amministrativi italiani. A oltre vent’anni dalla tragedia, Piera Maggio e il compagno Pietro Pulizzi si sono trovati costretti a interrompere la compilazione del censimento Istat perché nei registri anagrafici la figlia risulta ancora regolarmente parte del nucleo famigliare. I moduli, però, non prevedono una voce per le persone scomparse e non si possono indicare informazioni di cui non si ha la sicurezza.

Qual è stato il problema con il censimento

Sui social Maggio, madre di Denise, racconta che lei e Pietro Pulizzi sono stati «invitati a compilare il censimento Istat». Pubblicando il plico dei fogli arrivato a casa, spiega che però «è sorto un piccolo problema». Continua: «Da sempre, e ancora oggi, nel nostro stato di famiglia risultiamo essere in tre: io, Pietro e Denise», ma la compilazione si è bloccata proprio davanti al nome della figlia, «che risulta ancora componente del nostro nucleo familiare, ma che, come sappiamo, è una persona scomparsa».

Le difficoltà a più di 20 anni dalla scomparsa di Denise

Insieme all’incaricato Istat, la famiglia ha dovuto interrompere la procedura perché «non era possibile proseguire senza prima chiarire come gestire questa particolare situazione». Nel censimento, «non possiamo dichiarare qualcosa che non corrisponde alla realtà» dice Piera Maggio, ma di Denise, ancora dopo 22 anni «non sappiamo nulla e non possiamo fornire informazioni che non abbiamo». Di fronte a una normativa standard che non prevede risposte immediate per casi simili, l’operatore si è impegnato a raccogliere indicazioni su come procedere correttamente. «Una situazione particolare che ci mette, ancora una volta, di fronte a una realtà che, purtroppo, non sempre trova risposte nelle normali procedure amministrative» conclude Piera Maggio.