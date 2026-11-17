La sentenza di Appello sul calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989. Il pm Luca Primicerio aveva chiesto di portare la pena a 23 anni

La Corte d’Assise di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per «concorso in omicidio volontario», per Isabella Internò, l’ex fidanzata di Denis Bergamini, il centrocampista del Cosenza trovato morto a 27 anni sulla statale 106 Jonica, a Roseto Capo Spulico, il 18 novembre 1989.

Cosa aveva chiesto la procura

Nel processo d’appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un contestuale aggravamento della pena a 23 anni. La difesa aveva invece sollecitato l’assoluzione di Internò.

La ricostruzione

Sabato pomeriggio, 18 novembre 1989, Bergamini era tornato in albergo dopo l’allenamento. Il compagno di stanza, Michele Padovano, avrebbe poi raccontato che una telefonata aveva improvvisamente cambiato il suo umore. In serata Denis era andato al cinema con il resto della squadra, ma prima di entrare in sala aveva effettuato una chiamata. Poco dopo aveva lasciato la proiezione in anticipo e, a bordo della sua Maserati, era andato a prendere Isabella, la donna con cui aveva chiuso la relazione alcuni mesi prima.

I due erano stati fermati da una pattuglia dei carabinieri a un posto di blocco nei pressi di Roseto Capo Spulico, mentre percorrevano la statale in direzione nord. Qualche chilometro più avanti, l’auto si era fermata in una piazzola. A ricostruire quei momenti era stata Internò, che aveva raccontato: «In macchina stavamo discutendo piuttosto animatamente. Poi, improvvisamente, Denis è sceso e dopo aver farfugliato qualche frase si è tuffato sotto un camion in transito». Alla guida del mezzo c’era Pisano.

Per decenni questa fu la versione ufficiale dei fatti: un suicidio. Una ricostruzione che la famiglia Bergamini non ha mai accettato. Fin dall’inizio, il padre Domizio e la sorella Donata hanno contestato quella spiegazione, chiedendo che sulla morte di Denis fosse fatta piena luce.

La condanna a 16 anni e il nuovo filone d’indagine

Il primo ottobre 2024 la Corte d’Assise di Cosenza ha condannato Isabella Internò a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Bergamini sarebbe stato prima reso incapace di difendersi e poi ucciso per asfissia meccanica. Il corpo sarebbe stato successivamente collocato sulla carreggiata per simulare un investimento. La Procura ha ricondotto il delitto a motivi di gelosia e ai contrasti legati alla relazione sentimentale, mentre la difesa ha sempre sostenuto l’innocenza della donna.

Parallelamente al processo d’appello, prosegue l’inchiesta su Roberto Internò, cugino di Isabella, indagato per concorso in omicidio. Le indagini preliminari si sono concluse nel settembre 2026 e ora il pm Luca Primicerio potrebbe chiedere il rinvio a giudizio. Si tratta di un procedimento autonomo rispetto a quello che riguarda l’ex fidanzata del calciatore, la cui condanna a 16 anni è stata confermata oggi dalla Corte d’Appello.













