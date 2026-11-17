La sentenza riconosce la prestazione economica sia per i due bimbi avuti dal matrimonio trascritto in Italia, sia per gli altri nove nati da mogli diverse e residenti in Senegal. Irrilevanti i limiti sullo stato di famiglia e sul requisito di convivenza

Il giudice del lavoro del Tribunale di Prato ha accolto il ricorso di un operaio di origine senegalese al termine di un contenzioso con l’Inps, stabilendo che l’istituto previdenziale dovrà corrispondergli gli assegni familiari per tutti e undici i suoi figli. La decisione, riportata dal sito Notizie di Prato, riconosce il diritto alla prestazione sia per i due figli nati dal matrimonio ufficialmente trascritto in Italia, sia per gli altri nove residenti in Senegal e avuti da donne diverse nell’ambito di relazioni poligamiche.

La richiesta “impossibile” dall’Inps: uno stato di famiglia

La vicenda era nata al momento della presentazione della domanda per il sostegno economico, quando l’Inps aveva richiesto all’uomo una serie di certificazioni, tra cui uno stato di famiglia comprensivo dell’intero nucleo. Una richiesta rivelatasi impossibile da soddisfare per il lavoratore, poiché l’ordinamento italiano riconosce esclusivamente l’unione coniugale registrata presso lo stato civile del Comune di Prato, lasciando fuori i figli nati dalle altre relazioni nel Paese d’origine.

L’operaio aveva inizialmente tentato di sbloccare la pratica attraverso un ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, chiarendo la propria situazione: «Si tratta di figli nati da relazioni poligamiche diverse dall’unione riconosciuta dall’ordinamento italiano che per questo non rientrano nello stato di famiglia». L’istituto aveva però respinto l’istanza, opponendo anche l’assenza del requisito della convivenza tra padre e figli. Una motivazione contestata dall’avvocata Anna Maria Ventrella, legale dell’uomo: «In realtà, però, in via giurisprudenziale questo requisito della residenza era stato riconosciuto come irrilevante».

Perché il giudice ha dato retta all’operaio poligamo

Della stessa opinione il giudice del Tribunale di Prato, che nella sentenza ha smontato entrambe le obiezioni dell’ente previdenziale: «È stato documentalmente provato che i nove bambini residenti in Senegal sono effettivamente figli della persona che chiede gli assegni familiari. La circostanza che non siano figli della moglie con la quale è stato contratto il matrimonio trascritto in Italia non è motivo di esclusione nel nucleo familiare ai fini dell’ottenimento della prestazione economica. Né possono valere le circolari amministrative richiamate dall’Inps sul requisito di convivenza».