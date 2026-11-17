A insospettire il militare erano state le frequenti assenze notturne della consorte, giustificate con impegni di lavoro. Secondo le indagini private, la relazione extraconiugale andava avanti da circa due anni

Da qualche mese la moglie rientrava spesso a casa dopo aver trascorso la notte fuori. Diceva che era per lavoro, ma il marito aveva cominciato a sospettare che gli nascondesse qualcosa. Così ha deciso di ingaggiare un investigatore privato. Quello che ha scoperto, però, non se lo aspettava: la donna avrebbe avuto una relazione con un’altra donna, iniziata circa due anni prima. Ora il marito, un militare di carriera residente a Cuneo, chiede la separazione con addebito e un risarcimento di 80mila euro per danni morali.

Il matrimonio e i sospetti del marito

La coppia era sposata dal 2015. A causa della carriera militare dell’uomo, i due avevano cambiato più volte città, fino al trasferimento definitivo a Cuneo. Per volontà della moglie non erano arrivati figli ma il matrimonio, almeno agli occhi del marito, procedeva serenamente. Negli ultimi mesi, però, aveva iniziato ad insospettirsi per le frequenti assenze notturne di lei, spiegate come impegni di lavoro. L’uomo, sempre meno convinto delle giustificazioni, decise di ingaggiare un investigatore privato. Il detective avrebbe così scoperto che la moglie aveva una relazione extraconiugale con un’altra donna, iniziata circa due anni prima.

La richiesta di 80mila euro per il tradimento

Dopo aver scoperto il tradimento, l’uomo ha deciso di chiedere una separazione con addebito. Ma non si è fermato qui. Si è rivolto all’Associazione Italia per richiedere un risarcimento di 80mila euro per danni morali. Il 13 novembre è stata inviata alla moglie una Pec con la richiesta economica e la contestazione della violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale. Per il momento, però, la vicenda non è ancora arrivata in tribunale: resta aperta la possibilità di trovare un accordo tra le parti.

Quando un tradimento dà diritto al risarcimento

Ma un tradimento può davvero costare 80mila euro? Non necessariamente. La legge prevede l’obbligo di fedeltà tra coniugi, ma la sua violazione non dà automaticamente diritto a un risarcimento. La Cassazione ha chiarito che, per ottenere i danni morali, bisogna dimostrare che il comportamento del partner abbia leso gravemente diritti fondamentali della persona, come la dignità o la salute. Non basta, quindi, la sofferenza provocata dalla scoperta di una relazione extraconiugale. Ora il Tribunale dovrà decidere se la donna dovrà risarcire l’uomo.