Cambia la serratura per non fare entrare l’ex, ma il giudice le dà torto perché lui ha ancora le sue cose in casa

Secondo il Tribunale di Bologna la moglie non poteva impedire all'uomo l'accesso senza un provvedimento giudiziario, anche se aveva riscontrato in lui comportamenti ritenuti «invasivi e persecutori»

Cambiare le chiavi di casa? Non si può. O meglio, se si decide di farlo, bisogna però darne una copia anche all’ex. Lo ha deciso il tribunale di Bologna, che ha dato ragione a un uomo che chiedeva di poter accedere alla casa in cui aveva lasciato i propri effetti personali. Quando la relazione con la moglie era finita, l’uomo si era trasferito in un altro appartamento, senza però portare via tutte le sue cose. Per questo, secondo i giudici, la sostituzione della serratura equivale a uno «spoglio illegittimo» del possesso.

La crisi coniugale e il cambio della serratura

La vicenda riguarda una coppia bolognese entrata in crisi nel giugno 2025. Il marito aveva lasciato l’abitazione condivisa con la moglie e si era trasferito in un altro immobile di sua proprietà. La donna era rimasta nella casa familiare, assumendosi la gestione dell’immobile e delle spese. Secondo quanto raccontato dalla donna in tribunale, da quel momento gli accessi del marito erano diventati soltanto occasionali ed erano sempre concordati.

Alcuni mesi dopo la separazione, però, l’ex marito avrebbe avuto dei comportamenti ritenuti «invasivi e persecutori» dalla donna, che ha quel punto – il 12 febbraio 2026 – aveva deciso di cambiare la serratura della porta di casa. Davanti ai giudici la donna ha specificato di non voler impedire in assoluto l’accesso all’immobile all’uomo, ma solo di volere che le sue visite fossero concordate. L’ex marito, a quel punto, si è rivolto al Tribunale.

Le prove: gli effetti personali e le notti trascorse nella casa

La giudice ha ricostruito i rapporti tra i coniugi attraverso testimonianze e documenti. È emerso che, anche dopo il trasferimento, il marito aveva mantenuto un legame concreto con l’abitazione: conservava lì i propri effetti personali, aveva i codici dei sistemi di allarme, riceveva le bollette relative alle utenze e si occupava anche di piccoli interventi di manutenzione.

Nella sua deposizione, l’uomo aveva anche raccontato di aver dormito nella casa familiare il 5, 6 e 7 febbraio 2026, pochi giorni prima della sostituzione della serratura, senza ricevere contestazioni da parte della ex moglie. Il 10 febbraio, poi, si era presentato insieme a un agente immobiliare per una valutazione dell’immobile.

Perché il giudice ha dato ragione al marito

Tra i due, che si erano separati da poco, non esisteva un provvedimento giudiziario che disciplinasse l’utilizzo dell’abitazione. In mancanza di questo, secondo la giudice «la rinuncia alla situazione possessoria non può presumersi dalla mera astensione dall’esercizio del possesso né dall’utilizzo di altra sistemazione abitativa», ma richiede una manifestazione esplicita della volontà di rinunciarvi.

Sempre secondo il Tribunale, nemmeno le ragioni di sicurezza invocate dalla moglie possono giustificare la decisione di cambiare la serratura. «Le dedotte esigenze di sicurezza, riservatezza o tranquillità personale, anche a volerle ritenere sussistenti, non sono idonee a legittimare forme di autotutela volte a escludere unilateralmente il ricorrente dal godimento dell’immobile», scrive infatti la giudice.