Dalle indagini è emerso che, contrariamente a quanto riferito dalla donna subito dopo i fatti, alla guida della Bmw non c’era lei ma suo marito, che poi è risultato positivo sia all’alcol che alla cocaina

Avrebbero mentito i due neo sposi 28enni rimasti feriti nel terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 11 novembre in Salento e costato la vita a un’intera famiglia composta da padre, madre e figlia 35enne. Per questo i due, che si erano uniti in matrimonio la mattina stessa dell’incidente, ora sono entrambi indagati per la terribile tragedia. Secondo l’accusa, avrebbero indicato che era lei alla guida quando invece guidava lo sposo che è risultato positivo al test dell’alcol. «Ho mentito per coprire mio marito» avrebbe detto la ragazza. «Il mio cliente è confuso e, in questo momento, è in enorme difficoltà, sta vivendo il lutto sulla propria pelle» si affretta a commentare il suo avvocato che reclama «rispetto per il ragazzo».

Cos’era successo

Due degli occupanti erano morti praticamente sul colpo, la 70enne Geltrude Manzo e il marito 67enne Giorgio Dimo, mentre la loro figlia Maria Immacolata, 35 anni, era stata soccorsa e trasportata in condizioni disperate all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è deceduta nel pomeriggio di lunedì 16 novembre senza mai riprendere conoscenza. Lo scontro era stato così violento da causare il ribaltamento completo della Bmw sull’asfalto dove erano rimasti intrappolati gli unici sopravvissuti alla tragedia, poi soccorsi e liberati da vigili del fuoco e trasportati in ospedale. Proprio in ospedale erano stati raggiunti dai carabinieri che indagavano sulla dinamica del sinistro stradale per dare la loro versione dei fatti. Una versione che però si è scontrata con i rilievi effettuati sul posto e le altre testimonianze dei soccorritori.

Cosa hanno scoperto le indagini

Dalle indagini dei militari dell’arma, infatti, è emerso che, contrariamente a quanto riferito dalla donna subito dopo i fatti, alla guida della Bmw non c’era lei ma suo marito. Per questo è stata ora denunciata per false dichiarazioni alla polizia giudiziaria e per favoreggiamento. Più grave la posizione del marito che in ospedale è risultato positivo sia all’alcol che alla cocaina e per questo ora è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato.