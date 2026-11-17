Finnyzyy usa l'intelligenza artificiale per modificare il proprio aspetto e la propria voce e smascherare presunti predatori sessuali online. Uno dei suoi ultimi video ha coinvolto un ex insegnante di 66 anni, già condannato per reati legati alla pedopornografia

C’è un creator francese soprannominato «il cacciatore di pedocriminali» che, fingendosi un’adolescente, fa vedere ai suoi follower quanto sia facile imbattersi in predatori sessuali online. Si chiama Finnyzyy e usa soprattutto Twitch e YouTube, dove sfrutta l’intelligenza artificiale per camuffare il suo aspetto e la sua voce. Sul suo profilo sono molti i video in cui smaschera presunti predatori, ma qualche mese fa è tornato al centro del dibattito dopo aver individuato in diretta un ex professore di liceo già coinvolto in passato in un caso di pedopornografia.

Lo scambio diventato virale

Finnyzyy si è finto una ragazza di 14 anni e ha iniziato a parlare online con un ex professore di educazione fisica di 66 anni, già condannato nel gennaio 2025 a diciotto mesi di reclusione per detenzione, acquisizione e trasmissione di materiale pedopornografico. Nonostante la precedente condanna, l’uomo ha iniziato dopo pochi scambi a fare proposte alla presunta adolescente. Durante la conversazione su una chat di incontri online, le ha chiesto se volesse andare con lui a vedere una partita di calcio, suggerendo che in seguito avrebbero potuto baciarsi. Nel corso dello scambio ha parlato anche di fotografie di ragazze nude. Il video della conversazione ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando virale e spingendo l’uomo a presentarsi alla stazione di polizia di Vesoul, dove gli agenti lo hanno posto in stato di fermo.

Azioni che non convincono la polizia

Finnyzyy è anche uno dei sostenitori della «211 Organisation», un’associazione fondata nel 2025 dallo streamer Merogis che si occupa di individuare presunti pedocriminali online. Questi metodi, però, non convincono le forze dell’ordine. Come riporta TF1 Info, divulgare pubblicamente informazioni su una persona sospettata di pedocriminalità può essere illegale e rischia di compromettere le indagini. «Queste persone non sono formate e rischiano di ostacolare le indagini, a volte già in corso, sugli stessi individui, condotte dalle forze dell’ordine», spiega Aurélie Besançon, commissaria divisionale e responsabile dell’ufficio minori della polizia giudiziaria. Di parere diverso sono alcune associazioni impegnate nella protezione dei minori, che chiedono di rendere legali iniziative di questo tipo. «Bisogna moltiplicare questo tipo di azioni affinché il pedocriminale ci rifletta più volte prima di andare a caccia e sperare di trovare una preda», ha dichiarato a TF1 Nathalie Bucquet, avvocata dell’associazione «Innocence en danger».