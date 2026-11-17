Dall'inchiesta internazionale sui documenti dell'istituto tedesco emergono oltre 3 milioni di dollari di transazioni sospette dal 2014 e il protocollo riservato «New Order», creato nel 2016 per blindare i conti del presidente e della sua cerchia come «clienti protetti». L'analisi di iStories (Important Stories), testata investigativa fondata nel 2020 dai giornalisti russi in esilio Roman Anin e Olesya Shmagun

Almeno a partire dal 2014, diverse società riconducibili a Donald Trump avrebbero incassato fondi provenienti da canali opachi, legati in particolare alle cosiddette «lavanderie» finanziarie russa e azera: imponenti sistemi di riciclaggio utilizzati da funzionari e imprenditori di primo piano di Russia e Azerbaigian, spesso impiegati anche per corrompere esponenti politici stranieri.

A ricostruire questi flussi è iStories (Important Stories), testata investigativa fondata nel 2020 dai giornalisti russi in esilio Roman Anin e Olesya Shmagun (ex firme della Novaya Gazeta, poi chiusa dalle autorità di Mosca). L’approfondimento nasce dentro l’ambito dell’inchiesta internazionale Inside Deutsche Bank — condotta insieme a testate come Financial Times, Der Spiegel, Le Monde e New York Times — basata su una fuga di 15 milioni di documenti interni dell’istituto tedesco, una vicenda che sta già pesando sull’andamento del titolo in Borsa.

Il dilemma interno di Deutsche Bank

Secondo quanto emerge dalle carte analizzate da iStories, i vertici e i funzionari di Deutsche Bank si trovarono di fronte a un vero e proprio bivio operativo e istituzionale: «mostrano che i banchieri del gruppo sembravano trovarsi in un vicolo cieco: dovevano segnalare i pagamenti alle società di Trump provenienti dalle lavanderie russa e azera, o dichiarare di non sapere nulla di legami con la Russia? Dovevano rivelare tutto ai deputati americani, che stavano esaminando qualunque prova dei legami russi di Trump, o dovevano nascondere i dettagli nonostante una richiesta ufficiale?». I documenti delineano una sequenza precisa di segnalazioni antiriciclaggio (i cosiddetti rapporti sulle operazioni sospette, che gli istituti di credito sono tenuti a inviare alle autorità in presenza di movimenti poco trasparenti).

Le operazioni sospette con società riconducibili a Trump

Ad agosto 2014 Deutsche Bank, in qualità di banca corrispondente, inviò alle autorità statunitensi una segnalazione relativa a DT Marks Baku, società riconducibile a Trump. Nei file l’istituto annota che «non è stato possibile confermare lo scopo commerciale dell’operazione» né chiarire il legame tra mittente e destinatario. I tre bonifici in questione partivano da un conto presso la filiale estone della danese Danske Bank, divenuta nota – e poi costretta alla chiusura – per essere stata uno snodo centrale del riciclaggio di capitali provenienti dalla Russia e dallo spazio post-sovietico. Poi c’è un altro elemento: risale a maggio 2015. A poche settimane dall’annuncio della prima candidatura di Trump alla Casa Bianca, emerge un secondo trasferimento anomalo. La società di comodo britannica Faberlex — già individuata da un’inchiesta dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) come ingranaggio chiave di un vasto sistema di riciclaggio — versa poco più di 140 mila dollari a THC Baku Services, un’altra società del gruppo Trump, utilizzando ancora una volta la filiale estone di Danske Bank. Infine, febbraio 2018, quando l’istituto tedesco integra il proprio fascicolo di segnalazione aggiungendo un ulteriore passaggio di denaro tra THC Baku Services e una «società legata al ‘laudromat’ russo», la cui ragione sociale non è esplicitata nei file trapelati. Complessivamente, secondo un documento della sede newyorkese di Deutsche Bank citato da iStories, entro il 2020 le società legate a Trump risultavano coinvolte in movimentazioni sospette per oltre 3 milioni di dollari, comprensive di operazioni con soggetti «legate a schemi di riciclaggio russo e azero» e altre entità opache.

Il progetto «New Order» e lo status di «cliente protetto»

Lo stesso documento interno evidenzia come, nel gennaio 2020, DT Marks Baku e THC Baku Services siano finite nuovamente al centro di una segnalazione sospetta anche per «operazioni che coinvolgono persone e società legate a uno schema di riciclaggio azero», pur senza indicarne i nomi. Dall’inchiesta emerge inoltre come la banca avesse blindato la gestione dei rapporti con l’ex presidente. Storico cliente dell’istituto, da cui aveva ottenuto centinaia di milioni di dollari di finanziamenti per il suo impero immobiliare, Trump divenne oggetto di un protocollo speciale non appena, nel 2016, si profilò la sua elezione alla Casa Bianca. Deutsche Bank avviò infatti un progetto interno denominato «New Order» (Novus Ordo) dedicato allo stesso Trump, ai suoi familiari, ai membri della sua amministrazione e ai suoi stretti collaboratori: l’intera cerchia venne classificata sotto la dicitura di «clienti protetti», blindando le relative informazioni e limitandone l’accesso persino al personale interno della banca.