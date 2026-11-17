Il presidente della Repubblica inaugura l'anno accademico all'Università Cattolica e chiede fiducia per le nuove generazioni: «I giovani non sono contenitori da riempire, ma personalità con spirito critico, autonomo e protagonismo che si sviluppa e cresce»

«Il mondo può essere cambiato ed è dei giovani questo compito». Sono parole di speranza che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolge agli studenti e alle autorità, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’impegno della Cattolica per le nuove generazioni

Dopo la messa celebrata nella basilica di Sant’Ambrogio dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, la cerimonia è stata aperta dalla rettrice Elena Beccalli. «Accogliamo studenti da tutto il mondo, che chiedono un’educazione di qualità. – dice – Per noi, educare le nuove generazioni corrisponde a un impegno concreto, la cui responsabilità sentiamo viva da oltre un secolo». Per questo, l’Università Cattolica sceglie di non trascurare le sfide del presente, guardando innanzitutto alla bussola del bene comune. Ovvero «un principio studiato in queste aule e, poi, “applicato” nella società» afferma Beccalli, sostenendo che «il contributo di molte laureate e laureati ne è la testimonianza più evidente».

Cos’ha detto Mattarella alla Cattolica

Proprio partendo dal tema della responsabilità degli istituti accademici è poi intervenuto Mattarella. «I giovani non sono contenitori da riempire, ma personalità con spirito critico, autonomo e protagonismo che si sviluppa e cresce», di conseguenza scuole e università hanno l’obiettivo di accrescere il loro bagaglio di nozioni, partendo dalla cultura e arrivando alla scienza. A ciò si aggiunge «il compito di costruire il domani, di essere dentro alla realtà» sostiene il presidente della Repubblica, sottolineando l’urgenza perché «i giovani non sono chiamati a vivere nel mondo così come è oggi». Anzi, per Mattarella proprio la nuova generazione è protagonista del cambiamento futuro e «merita fiducia».

Il monito dell’arcivescovo Delpini

Sul palco della Cattolica è intervenuto anche Delpini, in qualità di presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo, la fondazione di diritto privato e l’ente fondatore dell’Università. Tracciando un filo rosso con Beccalli e Matterella sul senso di responsabilità, per l’arcivescovo «siamo chiamati a contrastare l’obbligo, imposto dalla mentalità diffusa, di essere individualisti, a contrastare la rivendicazione di essere serviti dalle istituzioni, a contrastare lo scetticismo sprezzante e pregiudiziale nei confronti della politica, della pubblica amministrazione». Delpini ha poi invitato i ragazzi a mettere a frutto le opportunità ricevute nello studio e nella ricerca per contribuire concretamente alla crescita della società e della Chiesa, «non per essere serviti, ma per servire».

Zuppi: «Educare a opporsi alla normalizzazione della guerra»

A chiudere l’inaugurazione dell’anno accademico è stato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ricordando il compito insostituibile delle università: educare a opporsi alla normalizzazione della guerra, per Zuppi troppo spesso giustificata, esaltata o data per scontata senza scandalo da leader politici, opinionisti e media. Secondo il cardinale la pace non può restare un mero tema accademico, ma va intesa come «una cultura da costruire attraverso le relazioni, il confronto delle idee, il riconoscimento dell’altro e la capacità di affrontare i conflitti senza ricorrere alla violenza».

Foto copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA QUIRINALE | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 dell’Università Cattolica a Milano, 17 novembre 2026