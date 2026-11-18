La scelta sull'alto profilo del docente universitario, senza alcun confronto preventivo. Ora manca solo il voto delle commissioni parlamentari competenti

Matteo Salvini punta su Remo Morzenti Pellegrini per la guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). Dopo il recente scivolone sulla designazione precedente, la scelta ricade su un profilo strettamente accademico: Morzenti Pellegrini è infatti professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Bergamo, ateneo in cui ha svolto l’intera carriera come ricercatore e docente associato.

Il precedente con Nuccio Altieri

Questa volta il margine d’errore è nullo. In precedenza, la Lega aveva indicato il manager pubblico Nuccio Altieri, salvo poi dover incassare la sua rinuncia: era emerso un incarico in un dipartimento interno del partito (seppur mai esercitato) che violava l’obbligo legale dei tre anni di «raffreddamento» dagli incarichi politici. Sebbene prima del Consiglio dei ministri del 5 ottobre maggioranza e opposizione avessero trovato un’intesa sul pacchetto complessivo — quando l’incompatibilità di Altieri non era ancora nota — la successiva levata di scudi delle opposizioni ha fatto saltare gli equilibri. Per questo motivo, sul nome di Morzenti Pellegrini non c’è stato alcun confronto preventivo. La partita resta comunque delicata: i vertici dell’Anac (in carica per sei anni con mandato non rinnovabile) richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari competenti.

Restano confermati gli altri quattro commissari. Sono il generale della Guardia di finanza Ivano Maccani, la presidente della Scuola Superiore di Catania Maria Rosaria Maugeri, il magistrato Eugenio Rubolino, Margherita Carmela Rodà del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.